Новости Беларуси. Адаптироваться к новым условиям и дать отпор внешним вызовам. «Белая Русь» подготовила проект по противодействию санкциям и информационному давлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые формы взаимодействия обсудили 3 ноября в Минске. Организация активно участвовала в обсуждении законопроекта о ВНС. Одно из ключевых изменений – усиление роли гражданского общества. В дальнейшем объединениям предстоит работать над политической грамотностью белорусов, учитывая и опыт 2020-го.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Наша задача, как я ее вижу, – это работа с общественным сознанием людей. Глубоко убежден, что именно здесь скрыты реальные источники как угроз, так и преодоления этих угроз. Очень многое, что негативно оказывает влияние на нашу страну, связано с работой с сознанием. Это внедрение дезинформации, фейков, оклеветание достижений нашей страны, лидеров государства. И противодействовать этому информационно-психологическому давлению мы должны адекватно, настраивая людей на получение объективно истинного знания.

Подобные встречи пройдут с активами всех областей Беларуси. На них обсудят новые приемы работы.