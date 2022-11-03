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«Белая Русь» подготовила проект по противодействию санкциям и информационному давлению

03 ноября 2022 14:35
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Новости Беларуси. Адаптироваться к новым условиям и дать отпор внешним вызовам. «Белая Русь» подготовила проект по противодействию санкциям и информационному давлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белая Русь» подготовила проект по противодействию санкциям и информационному давлению-1

Новые формы взаимодействия обсудили 3 ноября в Минске. Организация активно участвовала в обсуждении законопроекта о ВНС. Одно из ключевых изменений – усиление роли гражданского общества. В дальнейшем объединениям предстоит работать над политической грамотностью белорусов, учитывая и опыт 2020-го.

«Белая Русь» подготовила проект по противодействию санкциям и информационному давлению-4

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Наша задача, как я ее вижу, это работа с общественным сознанием людей. Глубоко убежден, что именно здесь скрыты реальные источники как угроз, так и преодоления этих угроз. Очень многое, что негативно оказывает влияние на нашу страну, связано с работой с сознанием. Это внедрение дезинформации, фейков, оклеветание достижений нашей страны, лидеров государства. И противодействовать этому информационно-психологическому давлению мы должны адекватно, настраивая людей на получение объективно истинного знания.

Подобные встречи пройдут с активами всех областей Беларуси. На них обсудят новые приемы работы.

# Государственная информационная политика # общество # Олег Романов # Фотофакт

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