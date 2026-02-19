Ватикан отказался участвовать в работе Совета мира Трампа

Ватикан отклонил участие в Совете мира в Газе. Об этом пишет ТАСС.

По словам государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина, решение было обусловлено особым статусом Ватикана, который отличен от статуса других государств.

Ранее Папа Лев XIV получил приглашение вступить в совет, который был инициирован Соединенными Штатами, однако Ватикан считает, что ряд аспектов работы организации требует уточнения.

Совет мира был создан в январе для разрешения ситуации в секторе Газа. Ожидается, что США будут играть в нем ведущую роль.

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