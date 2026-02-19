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В США сильный взрыв и пожар уничтожили церковь

19 февраля 2026 06:53
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В американском штате Нью-Йорк произошел мощный взрыв в здании церкви. Пострадали не менее пяти человек – их в критическом состоянии доставили в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После взрыва вспыхнул сильный пожар. На место оперативно прибыли несколько бригад спасателей, однако им не удалось сдержать пламя – здание церкви полностью уничтожено. Полиция ведет расследование обстоятельств ЧП. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа, который использовался для отопления здания.

# Международная политика # ЧП # США

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