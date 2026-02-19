Открыла свою мастерскую! Как госпрограмма безвозмездных субсидий для безработных помогает белорусам

Поддержка малого бизнеса играет ключевую роль в экономическом развитии регионов, стимулируя локальную экономику, создавая новые рабочие места и расширяя спектр услуг для населения. Одним из эффективных инструментов такой поддержки стала государственная программа безвозмездных субсидий для безработных граждан, желающих открыть собственное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Механизм прост и доступен – человек, состоящий на учете в службе занятости, может подать заявку на получение финансовой помощи, разработать бизнес-план и при одобрении получить средства на старт своего дела. Причем размер субсидии дифференцирован с учетом территориальной специфики. Наглядный пример успешной реализации этой меры – история Натальи Бужинской из Копыля. Воспользовавшись господдержкой, она открыла мастерскую и уже четыре года ведет собственное дело, обеспечивая себя и внося вклад в развитие местного рынка услуг. Ее опыт показывает, как небольшая стартовая помощь способна запустить долгосрочный предпринимательский проект.