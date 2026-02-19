Прямой эфир

Открыла свою мастерскую! Как госпрограмма безвозмездных субсидий для безработных помогает белорусам

19 февраля 2026 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Поддержка малого бизнеса играет ключевую роль в экономическом развитии регионов, стимулируя локальную экономику, создавая новые рабочие места и расширяя спектр услуг для населения.

Одним из эффективных инструментов такой поддержки стала государственная программа безвозмездных субсидий для безработных граждан, желающих открыть собственное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыла свою мастерскую! Как госпрограмма безвозмездных субсидий для безработных помогает белорусам-2

Механизм прост и доступен – человек, состоящий на учете в службе занятости, может подать заявку на получение финансовой помощи, разработать бизнес-план и при одобрении получить средства на старт своего дела. Причем размер субсидии дифференцирован с учетом территориальной специфики.

Наглядный пример успешной реализации этой меры – история Натальи Бужинской из Копыля. Воспользовавшись господдержкой, она открыла мастерскую и уже четыре года ведет собственное дело, обеспечивая себя и внося вклад в развитие местного рынка услуг. Ее опыт показывает, как небольшая стартовая помощь способна запустить долгосрочный предпринимательский проект.

Открыла свою мастерскую! Как госпрограмма безвозмездных субсидий для безработных помогает белорусам-4

Наталья Бужинская:
С детства моя мечта была шить. Благодаря этой субсидии я приобрела и оборудование. И улучшила свое мастерство.

Светлана Летченя, начальник Управления по труду, занятости и социальной защите Копыльского райисполкома:
На получение субсидии имеют право безработные граждане, достигшие 18-летнего возраста. Для этого они должны быть официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безработного. Это может быть индивидуальная предпринимательская деятельность, самостоятельная профессиональная деятельность, деятельность в сфере агро-экотуризма, ремесленная деятельность.

Только за 2025 год три жителя Копыльского района получили субсидии, суммарный объем государственной поддержки превысил 15 тысяч рублей.

# бизнес # Бизнес в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Три стихии – выставка необычных растений открылась в Центральном ботаническом саду
19 февраля 2026 07:28

Три стихии – выставка необычных растений открылась в Центральном ботаническом саду

В Минске запустят мобильное приложение для пользователей городских парковок
19 февраля 2026 07:22

В Минске запустят мобильное приложение для пользователей городских парковок

Дорожники обновят участки автотрасс из Минска в сторону Молодечно, Гродно и Дзержинска
19 февраля 2026 06:56

Дорожники обновят участки автотрасс из Минска в сторону Молодечно, Гродно и Дзержинска