Открыла свою мастерскую! Как госпрограмма безвозмездных субсидий для безработных помогает белорусам
Поддержка малого бизнеса играет ключевую роль в экономическом развитии регионов, стимулируя локальную экономику, создавая новые рабочие места и расширяя спектр услуг для населения.
Одним из эффективных инструментов такой поддержки стала государственная программа безвозмездных субсидий для безработных граждан, желающих открыть собственное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Механизм прост и доступен – человек, состоящий на учете в службе занятости, может подать заявку на получение финансовой помощи, разработать бизнес-план и при одобрении получить средства на старт своего дела. Причем размер субсидии дифференцирован с учетом территориальной специфики.
Наглядный пример успешной реализации этой меры – история Натальи Бужинской из Копыля. Воспользовавшись господдержкой, она открыла мастерскую и уже четыре года ведет собственное дело, обеспечивая себя и внося вклад в развитие местного рынка услуг. Ее опыт показывает, как небольшая стартовая помощь способна запустить долгосрочный предпринимательский проект.
Наталья Бужинская:
С детства моя мечта была шить. Благодаря этой субсидии я приобрела и оборудование. И улучшила свое мастерство.
Светлана Летченя, начальник Управления по труду, занятости и социальной защите Копыльского райисполкома:
На получение субсидии имеют право безработные граждане, достигшие 18-летнего возраста. Для этого они должны быть официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безработного. Это может быть индивидуальная предпринимательская деятельность, самостоятельная профессиональная деятельность, деятельность в сфере агро-экотуризма, ремесленная деятельность.
Только за 2025 год три жителя Копыльского района получили субсидии, суммарный объем государственной поддержки превысил 15 тысяч рублей.