Дорожники обновят участки автотрасс из Минска в сторону Молодечно, Гродно и Дзержинска

Дорожные службы в ближайшее время приступят к обновлению ключевых выездных направлений из Минска. Речь идет об участках автотрасс, ведущих в сторону Молодечно, Гродно и Дзержинска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дорожные службы в ближайшее время приступят к обновлению ключевых выездных направлений из Минска. Речь идет об участках автотрасс, ведущих в сторону Молодечно, Гродно и Дзержинска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, работы станут частью комплексной модернизации республиканских магистралей, которая направлена на создание более быстрого и комфортного сообщения столицы с городами-спутниками.
В планах – проведение капитального ремонта и реконструкции направлений, которые относятся к наиболее загруженным и обеспечивают ежедневный пассажирский и грузовой поток между Минском и ближайшими населенными пунктами.
В 2025 году завершен капитальный ремонт выезда из столицы по трассе на Могилев в сторону Руденска. Там уложено цементо-бетонное покрытие – более долговечное и устойчивое к нагрузкам. Кроме того, Минтранс обозначил стратегические цели до конца 2026-го. Планируется усовершенствовать все кратчайшие маршруты от райцентров к агрогородкам, что должно повысить транспортную доступность регионов.
Параллельно будет меняться система пассажирских перевозок. По расчетам, 80 % маршрутов Минск – город-спутник должны занимать не более 30 минут, а 60 % поездок в радиусе 100 километров от областных центров – не превышать полутора часов. Все эти задачи реализуются в рамках госпрограмм «Транспорт Беларуси» и «Дороги Беларуси».