Дорожники обновят участки автотрасс из Минска в сторону Молодечно, Гродно и Дзержинска

Дорожные службы в ближайшее время приступят к обновлению ключевых выездных направлений из Минска. Речь идет об участках автотрасс, ведущих в сторону Молодечно, Гродно и Дзержинска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, работы станут частью комплексной модернизации республиканских магистралей, которая направлена на создание более быстрого и комфортного сообщения столицы с городами-спутниками.

В планах – проведение капитального ремонта и реконструкции направлений, которые относятся к наиболее загруженным и обеспечивают ежедневный пассажирский и грузовой поток между Минском и ближайшими населенными пунктами.