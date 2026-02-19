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Дорожники обновят участки автотрасс из Минска в сторону Молодечно, Гродно и Дзержинска

19 февраля 2026 06:56
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Дорожные службы в ближайшее время приступят к обновлению ключевых выездных направлений из Минска. Речь идет об участках автотрасс, ведущих в сторону Молодечно, Гродно и Дзержинска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорожники обновят участки автотрасс из Минска в сторону Молодечно, Гродно и Дзержинска-2

Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, работы станут частью комплексной модернизации республиканских магистралей, которая направлена на создание более быстрого и комфортного сообщения столицы с городами-спутниками.

В планах – проведение капитального ремонта и реконструкции направлений, которые относятся к наиболее загруженным и обеспечивают ежедневный пассажирский и грузовой поток между Минском и ближайшими населенными пунктами.

Дорожники обновят участки автотрасс из Минска в сторону Молодечно, Гродно и Дзержинска-4

В 2025 году завершен капитальный ремонт выезда из столицы по трассе на Могилев в сторону Руденска. Там уложено цементо-бетонное покрытие – более долговечное и устойчивое к нагрузкам. Кроме того, Минтранс обозначил стратегические цели до конца 2026-го. Планируется усовершенствовать все кратчайшие маршруты от райцентров к агрогородкам, что должно повысить транспортную доступность регионов.

Параллельно будет меняться система пассажирских перевозок. По расчетам, 80 % маршрутов Минск – город-спутник должны занимать не более 30 минут, а 60 % поездок в радиусе 100 километров от областных центров – не превышать полутора часов. Все эти задачи реализуются в рамках госпрограмм «Транспорт Беларуси» и «Дороги Беларуси».

# Дороги

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