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«Будё-Глимт» неожиданно обыграл «Интер» в Лиге чемпионов по футболу

19 февраля 2026 07:50
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«Будё-Глимт» неожиданно обыграл «Интер» в Лиге чемпионов по футболу-0

Норвежская команда по футболу «Будё-Глимт» обыграла итальянский «Интер» Милан в матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Матч в Норвегии закончился со счетом 3:1.Об этом пишет ТАСС.

В составе хозяев голы забили Сондре Фет, Йенс Хёуг, Каспер Хёг. У «Интера» на свой счет записал Франческо Эспозито.

Ворота норвежцев защищал Никита Хайкин. Для российского игрока этот матч стал девятым на текущем турнире. Ответный матч состоится 24 февраля в Милане. «Интер» является трехкратным победителем Лиги чемпионов.

Фото: pixabay

# Футбол

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