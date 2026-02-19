Три стихии. Выставка необычных растений открылась в Центральном ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция разместилась в субтропической оранжерее – одной из самых первых построек сада. В 2026 году организаторы предложили свежий подход – вместо традиционной классификации по видам, растения сгруппированы по стихиям – воздушной, водной и каменной. Посетители могут увидеть около сотни экспонатов. Среди них – насекомоядные растения и атмосферные орхидеи.

Наталья Бурчик, научный сотрудник, куратор коллекции орхидей Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Здесь находятся пальмы, возрастом более 80 лет. Наша экспозиция – это новое прочтение наших тропических и субтропических растений, не столь привычное, как выставка орхидеи. Здесь есть растения различных стратегий выживания. Растения, для которых важны обилие воздуха, растения, для которых важно наличие воды и растения, которые растут преимущественно на скальных участках, то есть стихия их камень.

Выставка работает до 20 февраля. В ближайших планах открытие новой локации с кактусами, которая пополнит экспозицию и подарит гостям дополнительные впечатления.