Сийярто: Венгрия прекратила поставки дизеля в Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, поставки будут возобновлены только после того, как Киев снова не начнет транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Аналогичное решение приняла и Словакия, где премьер-министр Роберт Фицо грозит полностью прекратить поставки электроэнергии.

Транзит через «Дружбу» был прекращен в конце января. По мнению венгерской стороны, Украина перекрыла его по политическим причинам, так как никаких технических оснований для этого нет. Газопровод берет начало в Альметьевске, идет через Брянск и далее через Беларусь и Украину в Европу.

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