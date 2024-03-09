Экипажи Новицкого и Вагнера возложили цветы к памятникам первопроходцам космоса

Представительницы Беларуси, проходящие предстартовую подготовку на космодроме Байконур, возложили цветы к памятникам первопроходцам космоса в честь 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Марина Василевская и Анастасия Ленкова, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Иван Вагнер, их коллеги из NASA осмотрели экспозицию Музея истории космодрома Байконур и приобщились к традициям Казахстана, облачившись в народные костюмы, и оставили автографы и памятные надписи в книге гостей.