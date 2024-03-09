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Экипажи Новицкого и Вагнера возложили цветы к памятникам первопроходцам космоса

09 марта 2024 13:58
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Представительницы Беларуси, проходящие предстартовую подготовку на космодроме Байконур, возложили цветы к памятникам первопроходцам космоса в честь 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипажи Новицкого и Вагнера возложили цветы к памятникам первопроходцам космоса-1

Также Марина Василевская и Анастасия Ленкова, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Иван Вагнер, их коллеги из NASA осмотрели экспозицию Музея истории космодрома Байконур и приобщились к традициям Казахстана, облачившись в народные костюмы, и оставили автографы и памятные надписи в книге гостей.

Экипажи Новицкого и Вагнера возложили цветы к памятникам первопроходцам космоса-4

Экипажи Новицкого и Вагнера возложили цветы к памятникам первопроходцам космоса-6

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская # Анастасия Ленкова

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