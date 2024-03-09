Его улыбка покорила мир! В Минске открыли экспозицию к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина

К 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина в Минске открыли уникальную экспозицию. Она позволяет погрузиться в мир космоса и почувствовать себя в невесомости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка в Национальном центре современных искусств состоит из трех частей. Представлены фотографии значимых событий в судьбе самого известного космонавта: командировки, встречи с известными людьми. В отдельном зале детские работы на тему мира, космоса и дружбы – около 150 рисунков из 30 стран.

Еще одна часть выставки посвящена международной акции «Улыбка для Мира». Люди со всех уголков планеты присылали фотографии на фоне любого изображения Гагарина. В Минске они представлены в электронном виде. Пополнить коллекцию можно до 1 апреля, прислав на адрес организаторов свое уникальное фото.

Михаил Мирошников, ведущий научный сотрудник отдела экспозиционно-выставочной деятельности Национального центра современных искусств Беларуси:

Самое главное – улыбка Юрия Гагарина, которая покорила весь мир. То есть Гагарин, по сути, как мы все знаем, объехал все страны мира, где он только не был. Его замечательная русская улыбка запомнилась в то суровое время холодной войны и послужила объединению народов, некоторой международной разрядке, позитивному мышлению. Наша выставка приурочена не только к годовщине рождения Юрия Гагарина, но и к участию белорусских космонавток в международных космических программах.

Выставка «Сто улыбок Гагарина. Улыбка для Мира» продлится до 21 апреля. Ее будут сопровождать тематические экскурсии, мастер-классы и лекции.