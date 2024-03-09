Любимые хиты 80-х в исполнении белорусских рок-звёзд. Побывали на репетиции ансамбля «Мара»

В объективе вокально-инструментальный ансамбль «Мара». Репетиция белорусских рок-звезд в самом разгаре. У микрофона талантливый музыкант Михаил Кузьменков.

Михаил Кузьменков, художественный руководитель ансамбля «Мара»: Отец и мать были музыкантами. Отец играл на гармошке, а мама танцевала и пела. Это все у меня с детства. Были случаи, когда отец брал меня подмышку маленького, а гармонь под вторую и ходил на вечеринки. Раньше устраивалось это все в деревне. Потом обнаружили, что у меня плохой слух. Я потерял его в два года.

Однако слышать слабо – не значит иметь плохой слух. Главное – чувствовать ритм. В 1978 году Михаил начал свою творческую карьеру. Новую группу при Дворце культуры имени Шарко назвали «Мара».

Михаил Кузьменков:

Мне писали ноты, и я по нотам играл. И мы играли с 1978 по 1988 годы на вечерах, концертах, свадьбах, юбилейных вечерах и так далее. А потом по разным причинам и наша группа распалась.

30 лет спустя Михаил возродил мечту. Теперь на столичных сценах вновь можно услышать любимые хиты 80-х в исполнении виртуозных музыкантов.