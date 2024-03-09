Женский бизнес-форум в Могилёве собрал более 130 участниц

Более 130 участниц собрал женский бизнес-форум в Могилеве. Это уникальная стартовая платформа для тех, кто только в начале пути по созданию собственного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лекции и обсуждения затронули самые важные сферы жизни современной женщины – это семья, саморазвитие и мотивация. Опытные спикеры поделились секретами, как начать бизнес с нуля и добиться успеха, при этом не утратить женственность – оставаться любящей женой и мамой.

Павел Мариненко, глава администрации свободной экономической зоны «Могилев»:

Если в мужском предпринимательстве, где лидер мужчина ведет компанию. Его понятие конкуренции – это понятие победы, это понятие окончательного безоговорочного лидерства, вплоть до необходимости уничтожения конкурента. В женском предпринимательстве – это скорее разговор о том, чтобы доказать, что ты лучше. А доказать, что ты лучше, невозможно без понятия идеала и совершенства.

Светлана Ключеня, участница женского бизнес-форума:

Подобные мероприятия – это всегда новые знакомства. Это всегда какой-то эксклюзивный контент, то есть тот опыт, который эксперты в своей области – спикеры – нарабатывают. Есть возможность буквально за 30 минут выступления спикера взять выжимку тех знаний, интегрировать в себя и уже с этим опытом идти.