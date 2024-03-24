Каким будет лето? Народные приметы на конец марта

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

25 марта – Феофанов день. Туман на Феофана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц льняными семенами.

26 марта – Никифоров день. На Никифора ждали гусей: если они прилетали – год обещал быть урожайным. А если начинали «полоскаться» в воде – значит, не за горами тепло. О теплых днях говорил и прилет жаворонка первым из весенних птиц; а вот если вместо него прилетал зяблик, это сулило холодную погоду. Туманы в этот день предсказывали дождливое лето. Принято также было выходить на рыбалку. Говорили, что по последнему льду хорошо клюют плотва, окунь и язь.

27 марта – Венедиктов день, Скотник. Мороз на Венедикта предвещал такую же погоду на неделю вперед. А вот гром сулил урожайное и плодородное лето.