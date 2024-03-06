Вопросы модернизации Конституции Беларуси обсудили в БГУ

Вопросы развития конституции и перспективы ее совершенствования рассматривают в эти дни на международной научно-практической конференции в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в форуме принимают свыше 70 спикеров из Беларуси и России.

В центре внимания этапы модернизации Основного закона нашей страны. После состоявшегося в 2022 году референдума Конституцию Беларуси пополнили новые нормы, внесены несколько десятков нововведений. Такое преобразование повлекло за собой изменения в положении некоторых структур. В частности, высшим представительным органом власти, определяющим внешнюю и внутреннюю политику страны, стало Всебелорусское народное собрание. Особенности конституционного статуса ВНС вызывают большой интерес у экспертов.

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ:

Очень много было вопросов относительно соотнесения полномочий Всебелорусского народного собрания и Президента. Мы видим, что надо развивать законодательство в этом ключе. Чтобы были более четко разграничены полномочия между этими инстанциями. Конечно же, шла речь и о том, как изменился статус палат парламента, потому что глава государства вынес на республиканский референдум те предложения, которые в значительной степени ослабляли ее полномочия, и значительная часть этих полномочий перешла к ВНС.