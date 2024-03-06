Время позаботиться о безопасности своей и питомцев. В Беларуси проснулись луговые клещи. Первые случаи укусов были зафиксированы еще в конце февраля. По словам медиков, ничего удивительного в этом нет: сезон начинается, как только температура воздуха поднимается выше 5 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клещи являются переносчиками возбудителей разных инфекций, смертельно опасных как для людей, так и животных. Свою жертву они могут поджидать в высокой траве или на кустарниках, поэтому во время прогулок в парках не стоит забредать в заросли. По возвращении домой, необходимо проводить тщательный осмотр.