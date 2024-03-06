48 школьников от Беларуси отправятся в путешествие на «Поезде Памяти»

Совместный белорусско-российский образовательный проект «Поезд Памяти» в 2024 году по традиции стартует в Бресте 21 июня, накануне годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместный белорусско-российский образовательный проект «Поезд Памяти» в 2024 году по традиции стартует в Бресте 21 июня, накануне годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже начинаются отборочные туры, где выберут лучших школьников, которые удостоятся чести отправиться в путешествие. Желающих много. Только от Гродненской области на восемь мест в купе претендуют более 300 школьников.
Как и в предыдущие годы, в проекте участвуют ученики 10-х классов, которые показали лучшие результаты в учебе и общественной деятельности, представители молодежных парламентов, спортсмены. Таких по три человека выберут в районах для областных отборочных туров. До конца марта оргкомитет определит победителей по портфолио, эссе и визитке для республиканского этапа.
Наталья Ковалева, директор Гродненского областного Дворца творчества детей и молодежи:
От каждого района будет отобрано по три участника – победителя зональных этапов. Всего это 57 человек. В рамках областного этапа конкурса будут отобраны восемь человек от Гродненской области. Соответственно, 48 человек от Республики Беларусь станут участниками «Поезда Памяти».
Образовательный проект «Поезд Памяти» инициирован главами верхних палат парламентов Беларуси и России и посвящен Великой Отечественной войне. Специальный состав вот уже в третий раз проедет по местам боевой славы. В 2024 году к проекту присоединятся еще три страны: Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. Расширится и география поездки. Основной акцент сделают на 80-летии освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.