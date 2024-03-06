48 школьников от Беларуси отправятся в путешествие на «Поезде Памяти»

Совместный белорусско-российский образовательный проект «Поезд Памяти» в 2024 году по традиции стартует в Бресте 21 июня, накануне годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже начинаются отборочные туры, где выберут лучших школьников, которые удостоятся чести отправиться в путешествие. Желающих много. Только от Гродненской области на восемь мест в купе претендуют более 300 школьников.

Как и в предыдущие годы, в проекте участвуют ученики 10-х классов, которые показали лучшие результаты в учебе и общественной деятельности, представители молодежных парламентов, спортсмены. Таких по три человека выберут в районах для областных отборочных туров. До конца марта оргкомитет определит победителей по портфолио, эссе и визитке для республиканского этапа.

Наталья Ковалева, директор Гродненского областного Дворца творчества детей и молодежи:

От каждого района будет отобрано по три участника – победителя зональных этапов. Всего это 57 человек. В рамках областного этапа конкурса будут отобраны восемь человек от Гродненской области. Соответственно, 48 человек от Республики Беларусь станут участниками «Поезда Памяти».