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48 школьников от Беларуси отправятся в путешествие на «Поезде Памяти»

06 марта 2024 07:10
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Совместный белорусско-российский образовательный проект «Поезд Памяти» в 2024 году по традиции стартует в Бресте 21 июня, накануне годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

48 школьников от Беларуси отправятся в путешествие на «Поезде Памяти»-1

Уже начинаются отборочные туры, где выберут лучших школьников, которые удостоятся чести отправиться в путешествие. Желающих много. Только от Гродненской области на восемь мест в купе претендуют более 300 школьников.

48 школьников от Беларуси отправятся в путешествие на «Поезде Памяти»-4

Как и в предыдущие годы, в проекте участвуют ученики 10-х классов, которые показали лучшие результаты в учебе и общественной деятельности, представители молодежных парламентов, спортсмены. Таких по три человека выберут в районах для областных отборочных туров. До конца марта оргкомитет определит победителей по портфолио, эссе и визитке для республиканского этапа.

48 школьников от Беларуси отправятся в путешествие на «Поезде Памяти»-7

Наталья Ковалева, директор Гродненского областного Дворца творчества детей и молодежи:
От каждого района будет отобрано по три участника – победителя зональных этапов. Всего это 57 человек. В рамках областного этапа конкурса будут отобраны восемь человек от Гродненской области. Соответственно, 48 человек от Республики Беларусь станут участниками «Поезда Памяти».

48 школьников от Беларуси отправятся в путешествие на «Поезде Памяти»-10

Образовательный проект «Поезд Памяти» инициирован главами верхних палат парламентов Беларуси и России и посвящен Великой Отечественной войне. Специальный состав вот уже в третий раз проедет по местам боевой славы. В 2024 году к проекту присоединятся еще три страны: Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. Расширится и география поездки. Основной акцент сделают на 80-летии освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество

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