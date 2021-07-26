«Сюда, думаешь, ты при форме?» Как съёмочная группа СТВ съездила в совместный рейд по пляжам Беларуси

Новости Беларуси. С начала 2021 года в Беларуси, по оперативным данным ОСВОД, утонули 330 человек, из них 30 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты особо подчеркивают, что почти в половине случаев причиной трагедии стало алкогольное и наркотическое опьянение.

Чтобы вовремя вмешаться и предотвратить страшные последствия, сотрудники милиции выходят в пляжные рейды. В один из таких рейдов отправилась съемочная группа СТВ. Подробности в материале Кристины Протосовицкой.

Благоприятные погодные условия в Беларуси превратили города в настоящие курорты. Вместе с новым статусом пришли и новые опасности. Люди в погонах мониторят обстановку на пляжах. Правый берег реки Мухавец в Бресте еще называют семейным. Брестчанка Татьяна с внучкой бывает здесь почти каждый день. Признается, с публикой здешней знакома, в том числе и нетрезвой.

Татьяна Прудникова, жительница Бреста:

Против алкоголя, лучше вода или напиток, какой-то компот. Но пить на речке, когда жарко, это вообще. Людей так очень много тонет. Дети тонут. Если взрослые пьют, то ребенок в это время без присмотра. Тонут дети. Да и сами взрослые тонут, потому что вода не любит пьяных. Акварейд милиции включает посещение как разрешенных мест для купания, так и стихийных. Озера Сои в черте Бреста славятся своей прозрачной водой, правда, оборудованных пляжей здесь нет и купаться запрещено. Компания подростков на берегу уверяет в обратном.

– Тут запрещено, здесь нет ОСВОД, то есть в случае необходимости никто не окажет помощь. Понимаешь?

– Да.

– Есть риск утонуть. В таких запрещенных местах нет присмотра.

Молодым людям нет и 16 лет. Милиционеры пока ограничились предостережением. Парни подтверждают, что здешние места облюбовали любители экстрима.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Самодельная тарзанка. Явно этим техническим ноу-хау активно пользуются. Правда, мы видим, что одна часть дерева уже ушла под воду. На ней есть ступени, а это значит, что трагедия либо произошла, либо может произойти в любой момент. А в округе ни души. С начала 2021 года в Беларуси на воде погибли 330 человек. 144 жизни унес алкоголь.

Андрей Хвесюк, старший инспектор отдела охраны правопорядка Ленинского РОВД города Бреста:

Наш рейд завершен. К нашему удивлению случаев распития алкогольных напитков не выявлено. Предполагаем, что это связано с тем, что будний день. В выходные и предвыходные дни у нас выставляется больше нарядов на охрану общественного порядка, чем в будние. А вот следующие городские курортники явно градусов к температуре воздуха решили добавить. В объектив попадает и алкоголь, и наполненные стаканчики. Это уже позже компания из четыре молодых и не очень трезвых людей будет убеждать, что культурно же отдыхают.

– Успокойся.

– Я подошел сюда, думаешь, ты при форме?

– Успокойся.

– Слушай меня.

– Успокойся.

– Я сейчас приду в опорный пункт.

– Успокойся, Димон. Судя по внешнему виду этих молодых мужчин, алкозаплыв стал бы вопросом времени. А смогли бы выплыть? Пожалуй, оставим без ответа.

Угомонись, дурак. Угомонись.