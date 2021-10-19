Екатерина Лихачёва о зарплатах в «конвертах»: люди идут на эти риски, сами себя подвергая каким-то негативным последствиям

«Если в открытую заявит, он может быть уволен». Белорусы могут анонимно рассказать о зарплате в «конвертах» – читайте здесь .

Екатерина Лихачева, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Если мы будем говорить про пособия по беременности и родам, то когда выплачивается заработная плата в минимальном размере, пособие по беременности и родам составит около 1,5 тысячи белорусских рублей. А если из размера средней заработной платы по республике, то это практически 6 тысяч рублей. Поэтому люди идут на эти риски, сами себя подвергая каким-то негативным последствиям в части своих личных выплат. А если говорить о будущей пенсии, то тоже ее размер зависит и, естественно, от размера заработной платы и в первую очередь от формированного страхового стажа. Без наличия страхового стажа у человека нет права на получение трудовой пенсии по возрасту.

Зарплата «в конвертах» невыгодна прежде всего работнику. Принимая деньги таким способом, человек лишает себя достойной пенсии, а также выплаты больничного или декретного отпуска.