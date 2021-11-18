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«Системных замечаний и проблем нет». Кухарев проверил состояние железной дороги и наметил задачи

18 ноября 2021 13:25
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Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев совместно с главами 7 администраций районов и руководителями коммунальных предприятий провел объезд железной дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Системных замечаний и проблем нет». Кухарев проверил состояние железной дороги и наметил задачи-1

Мониторинг затронул все четыре направления движения составов: до Озерища, Щомыслицы, Ждановичей и Колядичей. Участники объезда оценили состояние промышленных зон, фасадов построек, ограждений. Во время поездки были определены основные направления работы на осенне-зимний период.  

«Системных замечаний и проблем нет». Кухарев проверил состояние железной дороги и наметил задачи-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Железная дорога, по ней ежедневно проезжают десятки поездов, десятки тысяч людей,  которые являются гостями нашей столицы. Поэтому мы должны эти территории содержать в надлежащем порядке. Системных замечаний и проблем нет. Да, есть какие-то вопросы, которые необходимо в кратчайшие сроки устранить. Проговорили вопросы: то, что надо сделать в осенне-зимний период, это расчистка кустарниковой растительности, уборка сухих деревьев.  

«Системных замечаний и проблем нет». Кухарев проверил состояние железной дороги и наметил задачи-7

Предыдущий объезд состоялся весной. Тогда председатель Мингорисполкома раскритиковал внешний вид некоторых гаражных массивов, ограждений, фасадов отдельных предприятий, были вопросы и по обрезке деревьев вдоль железной дороги. Все прошлые недочеты устранены.  

# Белорусская железная дорога # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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