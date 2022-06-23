Ехать в больницу или достать самостоятельно. Что делать при укусе клеща?

О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ: Я воспользуюсь случаем, что у нас столько медиков в студии. Мы говорим про встречи с врачами. А одна из самых опасных встреч летом, как мне кажется, это с клещом. Поэтому вопрос: что нужно делать, как правильно себя вести, куда бежать, когда ты заметил его у себя или у ребенка?

Виталий Лужинский, главный врач 4-й детской клинической больницы:

Клеща нужно изъять. Изъять клеща можно в приемном отделении любого стационара. Дальше этого клеща можно отдавать на исследование, можно не отдавать. В обязательном порядке проводить профилактику препаратом – амоксициллином в течение пяти дней. И через 20 дней сдать иммуноглобулины на боррелиоз. Это если был укус.

Илона Волынец, СТВ:

Это очень сложно. А предположим, я нахожусь на даче с детьми, я не хочу ехать в поликлинику, тратить на это время. Могу ли я сама достать этого клеща, принять антибиотик и спать спокойно?