Адвокатуре Беларуси – 100 лет. В Минской областной коллегии адвокатов прошло торжественное мероприятие

Новости Беларуси. На страже прав и интересов общества. Адвокатуре Беларуси исполняется 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничная дата приходится на 26 июня, но поздравления звучат уже сегодня, 23 июня.

В Минской областной коллегии адвокатов собрали настоящий сплав опыта и молодости. В антураже музейной экспозиции действующие юристы, ветераны и молодежь, словом коллеги, делились опытом и планами на будущие 100 лет. Здесь ценят и передают традиции. Самые талантливые за добросовестный труд получили награды. К слову, на 7 июля запланирован съезд белорусских адвокатов и торжественный прием во Дворце Республики.

Артем Калоша, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Заканчивал я Академию управления при Президенте в 2016 году. Образование, получение тех знаний, навыков как теоретических, так и практических было на высоком уровне.

Александр Гуринович, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Адвокатом я решил стать с самого детства, для этого я поступил в Белорусский государственный университет, окончил его, прошел стажировку в Минской областной коллегии адвокатов, сдал успешно квалификационный экзамен.