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Адвокатуре Беларуси – 100 лет. В Минской областной коллегии адвокатов прошло торжественное мероприятие

23 июня 2022 10:52
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Новости Беларуси. На страже прав и интересов общества. Адвокатуре Беларуси исполняется 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничная дата приходится на 26 июня, но поздравления звучат уже сегодня, 23 июня.  

Адвокатуре Беларуси – 100 лет. В Минской областной коллегии адвокатов прошло торжественное мероприятие-1

В Минской областной коллегии адвокатов собрали настоящий сплав опыта и молодости. В антураже музейной экспозиции действующие юристы, ветераны и молодежь, словом коллеги, делились опытом и планами на будущие 100 лет. Здесь ценят и передают традиции. Самые талантливые за добросовестный труд получили награды. К слову, на 7 июля запланирован съезд белорусских адвокатов и торжественный прием во Дворце Республики.  

Адвокатуре Беларуси – 100 лет. В Минской областной коллегии адвокатов прошло торжественное мероприятие-4

Артем Калоша, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:  
Заканчивал я Академию управления при Президенте в 2016 году. Образование, получение тех знаний, навыков как теоретических, так и практических было на высоком уровне.  

Адвокатуре Беларуси – 100 лет. В Минской областной коллегии адвокатов прошло торжественное мероприятие-7

Александр Гуринович, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:  
Адвокатом я решил стать с самого детства, для этого я поступил в Белорусский государственный университет, окончил его, прошел стажировку в Минской областной коллегии адвокатов, сдал успешно квалификационный экзамен.  

Адвокатуре Беларуси – 100 лет. В Минской областной коллегии адвокатов прошло торжественное мероприятие-10

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:
Видя, как развивается белорусская адвокатура, видя то, что меняется законодательство, адвокаты участвуют в совершенствовании законодательства, адвокаты участвуют в правовом посвящении населения. Безусловно, это развитие белорусской адвокатуры.  

Сразу после торжественной части адвокаты почтили память павших в годы Великой Отечественной войны в Тростенце.  

# Государственная социальная политика # общество # Артём Калоша # Александр Гуринович # Максим Терешков # Фотофакт

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