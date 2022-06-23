Расшифровать анализ или кардиограмму. Можно ли обращаться за услугами к врачам из социальных сетей?

О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ: Продолжая тему платных услуг, некоторые врачи ведут активно свои странички в социальных сетях и предлагают какие-то услуги. Например, расшифровать анализы онлайн, это как пример просто. Скажите, стоит ли вообще доверять?

Сергей Подковыров, начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома: Это за денежки делается?

Сергей Подковыров:

А тот, кто будет расшифровывать анализы или кардиограмму онлайн, налоги за это заплатит?

Кристина Сущеня, СТВ:

Это мы уже не знаем, мы с обратной стороны.

Сергей Подковыров:

Мы живем в нашем социуме. Если это происходит, человек получает доход и не платит за это налоги, – это нарушение финансовой дисциплины. Этим уже занимаются не органы здравоохранения.