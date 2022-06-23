Расшифровать анализ или кардиограмму. Можно ли обращаться за услугами к врачам из социальных сетей?

О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Продолжая тему платных услуг, некоторые врачи ведут активно свои странички в социальных сетях и предлагают какие-то услуги. Например, расшифровать анализы онлайн, это как пример просто. Скажите, стоит ли вообще доверять?
Сергей Подковыров, начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Это за денежки делается?
Илона Волынец:
Естественно.
Сергей Подковыров:
А тот, кто будет расшифровывать анализы или кардиограмму онлайн, налоги за это заплатит?
Кристина Сущеня, СТВ:
Это мы уже не знаем, мы с обратной стороны.
Сергей Подковыров:
Мы живем в нашем социуме. Если это происходит, человек получает доход и не платит за это налоги, – это нарушение финансовой дисциплины. Этим уже занимаются не органы здравоохранения.
Светлана Цобкало, главный врач 10-й городской поликлиники, депутат Мингорсовета:
Я хочу вернуться к теме профессионалов. Хороший врач, грамотный, умный, практик никогда в жизни не будет этим заниматься. Потому что оценить состояние человека по одному анализу крови практически невозможно.
Кристина Сущеня:
Это как средство зарабатывания денег. Наверное, такой путь.
Светлана Цобкало:
Конечно, это коммерция чистейшей воды.
Сергей Подковыров:
Понимаете, человек смотрит на анализ, правильно коллега говорит, ускорена СОЭ, скорость оседания эритроцитов, которое возникает при любом воспалительном синдроме.
Виталий Лужинский, главный врач 4-й детской клинической больницы:
А лечить по телефону – это преступление, по сути. А давать какие-то рекомендации по здоровому образу жизни или частые вопросы у мам: как грудное молоко, как кормить – все равно эти вопросы вполне спокойно можно задать на приеме у любого врача.
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