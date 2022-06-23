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Беларусь и Россия будут расследовать дела о геноциде вместе

23 июня 2022 11:09
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Новости Беларуси. Расследование уголовных дел о геноциде теперь будет вести совместная следственно-оперативная группа Генпрокуратуры Беларуси и Следственного комитета России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь и Россия будут расследовать дела о геноциде вместе-1

Постановление о ее создании главы ведомств подписали 23 июня в Минске. Знаковое событие состоялось в Национальной библиотеке. И оно в очередной раз подтвердило нацеленность стран на восстановление исторической справедливости.  

Беларусь и Россия будут расследовать дела о геноциде вместе-4

В рамках работы единой следственно-оперативной группы будет налажен оперативный обмен информацией, стороны смогут пользоваться упрощенным порядком при осуществлении ряда процедур. Порядка 90 % документов, которые могут потребоваться в расследовании фактов геноцида, теперь хранятся в российских архивах.  

Беларусь и Россия будут расследовать дела о геноциде вместе-7

Начиная с 2021 года, Генпрокуратурой Беларуси опрошено 15 тысяч живых свидетелей, большинство из них узники концлагерей. Установлено 300 ранее неизвестных населенных пунктов, которые были уничтожены нацистскими карателями.  

# Прокуратура Беларуси # общество # Фотофакт

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