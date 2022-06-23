Почему нужно дожидаться 7 утра, чтобы взять талон к врачу на следующий день? Обсудили со специалистами

О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Если человек решил пойти, нужно взять талончик. Почему в XXI веке нужно дожидаться семи утра, чтобы взять талон на следующий день? Сергей Подковыров, начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Нет такого.

Светлана Цобкало, главный врач 10-й городской поликлиники, депутат Мингорсовета:

Отделение профилактики не прекращало своей работы в нашей поликлинике даже в период эпидемического подъема заболеваемости. Сергей Подковыров:

Во-первых, если нужно попасть, все начинается с посещения врача общей практики. Чаще всего сталкиваемся с тем, что человек сам себе назначает консультации врачей-специалистов: хочу к неврологу, кардиологу, гастроэнтерологу и так далее. Илона Волынец, СТВ:

Если, действительно, хочу к хирургу?

Сергей Подковыров:

У человека боли в области грудной клетки, загрудинные. Мне надо к кардиологу. А может у него межреберная невралгия, и надо к неврологу. А может у него болит желудок, и надо к терапевту. Кристина Сущеня:

Но есть же конкретные случаи, когда понятно.

Илона Волынец:

К тому же лору надо через врача общей практики идти?

Сергей Подковыров:

Самое интересное, что врач общей практики оказывает минимальную помощь как лор-врач. Они на это учатся, у них набор оборудования есть. Светлана Цобкало:

Для этого сама школа врача общей практики очень важна. Сергей Подковыров:

Это вообще общемировая практика.

Светлана Цобкало:

Это будет в идеале, пока у нас можно взять талон и к офтальмологу, и отоларингологу. Илона Волынец:

Мой супруг, допустим, хотел попасть к хирургу. Сам решил, что ему нужен именно хирург. В семь утра он пытался взять талончик. В 7:10 он дозвонился, ему говорят: все, а нет уже талончиков.

Кристина Сущеня:

Я с вами не соглашусь. Когда действительно бывает так, что времени не очень много ввиду работы, занятости, но я решила сама, может, я не права, мне нужен лор. Он мне действительно был нужен. Я вчера звонила – это эксперимент в реальных условиях.

– А ближайшая, когда возможна?

– Ближайшая завтра. В семь утра выдаем талоны на пятницу. Кристина Сущеня:

Почему все равно так происходит, что нам нужно в семь утра позвонить, чтобы попасть на следующий день. Онлайн-записи тоже не было. Написано, что можно прийти очно. Светлана Цобкало:

Все зависит от укомплектованности этой должности. Если врач работает в две смены, то никаких проблем. Если два врача есть на приеме. А сейчас, вы поймите, это лето – отпускная кампания. Медики тоже живые люди, им тоже надо отдыхать. Есть субботы рабочие. Кстати, каждую административку по понедельникам я всегда собираю данные, сколько пришло к узким специалистам, вообще, к специалистам на прием в субботу. Можно записаться предварительно, в регистратуре ведется запись. Суббота – свободный день, приходите, пожалуйста. Есть еще такое понятие: хочу и есть срочность вопроса. Если по экстренным показаниям, ни один врач не откажет никогда.

Илона Волынец:

В порядке живой очереди можно попасть к любому специалисту? Светлана Цобкало:

Обязательно. Она в приоритете. Илона Волынец:

По такому же принципу у нас работают и детские поликлиники. Тоже из личного опыта, нужно ребенку попасть к ортопеду. Я звоню, а мне отвечают: мы записываем только в пятницу. Почему в пятницу? Почему меня не могут записать к ортопеду в тот момент, когда я позвонила?

Виталий Лужинский, главный врач 4-й детской клинической больницы:

При обращении слово «хочу» в этой системе я считаю неуместным. Потому что есть врач-специалист на участке, который определяет тактику лечения, наблюдения и движения данного ребенка. Сергей Подковыров:

Вопрос доступности. Чаще всего задается вопрос, и когда мы ведем прием по личным вопросам, по горячей телефонной: не могу попасть, в семь утра надо талончик и так далее. Я сразу скажу, что на сегодня наличие того кадрового потенциала, которым мы располагаем в городе Минске, я вам говорю ответственно, достаточно, чтобы обеспечить наше население доступной, качественной медицинской помощью как амбулаторно, так и стационарно. Кристина Сущеня:

А сделать, условно говоря, заблаговременную запись, как, например, в платных медцентрах?