Почему нужно дожидаться 7 утра, чтобы взять талон к врачу на следующий день? Обсудили со специалистами

О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, СТВ:
Если человек решил пойти, нужно взять талончик. Почему в XXI веке нужно дожидаться семи утра, чтобы взять талон на следующий день?
Сергей Подковыров, начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Нет такого.
Светлана Цобкало, главный врач 10-й городской поликлиники, депутат Мингорсовета:
Отделение профилактики не прекращало своей работы в нашей поликлинике даже в период эпидемического подъема заболеваемости.
Сергей Подковыров:
Во-первых, если нужно попасть, все начинается с посещения врача общей практики. Чаще всего сталкиваемся с тем, что человек сам себе назначает консультации врачей-специалистов: хочу к неврологу, кардиологу, гастроэнтерологу и так далее.
Илона Волынец, СТВ:
Если, действительно, хочу к хирургу?
Сергей Подковыров:
У человека боли в области грудной клетки, загрудинные. Мне надо к кардиологу. А может у него межреберная невралгия, и надо к неврологу. А может у него болит желудок, и надо к терапевту.
Кристина Сущеня:
Но есть же конкретные случаи, когда понятно.
Илона Волынец:
К тому же лору надо через врача общей практики идти?
Сергей Подковыров:
Самое интересное, что врач общей практики оказывает минимальную помощь как лор-врач. Они на это учатся, у них набор оборудования есть.
Светлана Цобкало:
Для этого сама школа врача общей практики очень важна.
Сергей Подковыров:
Это вообще общемировая практика.
Светлана Цобкало:
Это будет в идеале, пока у нас можно взять талон и к офтальмологу, и отоларингологу.
Илона Волынец:
Мой супруг, допустим, хотел попасть к хирургу. Сам решил, что ему нужен именно хирург. В семь утра он пытался взять талончик. В 7:10 он дозвонился, ему говорят: все, а нет уже талончиков.
Кристина Сущеня:
Я с вами не соглашусь. Когда действительно бывает так, что времени не очень много ввиду работы, занятости, но я решила сама, может, я не права, мне нужен лор. Он мне действительно был нужен. Я вчера звонила – это эксперимент в реальных условиях.
– А ближайшая, когда возможна?
– Ближайшая завтра. В семь утра выдаем талоны на пятницу.
Кристина Сущеня:
Почему все равно так происходит, что нам нужно в семь утра позвонить, чтобы попасть на следующий день. Онлайн-записи тоже не было. Написано, что можно прийти очно.
Светлана Цобкало:
Все зависит от укомплектованности этой должности. Если врач работает в две смены, то никаких проблем. Если два врача есть на приеме. А сейчас, вы поймите, это лето – отпускная кампания. Медики тоже живые люди, им тоже надо отдыхать. Есть субботы рабочие. Кстати, каждую административку по понедельникам я всегда собираю данные, сколько пришло к узким специалистам, вообще, к специалистам на прием в субботу. Можно записаться предварительно, в регистратуре ведется запись. Суббота – свободный день, приходите, пожалуйста. Есть еще такое понятие: хочу и есть срочность вопроса. Если по экстренным показаниям, ни один врач не откажет никогда.
Илона Волынец:
В порядке живой очереди можно попасть к любому специалисту?
Светлана Цобкало:
Обязательно. Она в приоритете.
Илона Волынец:
По такому же принципу у нас работают и детские поликлиники. Тоже из личного опыта, нужно ребенку попасть к ортопеду. Я звоню, а мне отвечают: мы записываем только в пятницу. Почему в пятницу? Почему меня не могут записать к ортопеду в тот момент, когда я позвонила?
Виталий Лужинский, главный врач 4-й детской клинической больницы:
При обращении слово «хочу» в этой системе я считаю неуместным. Потому что есть врач-специалист на участке, который определяет тактику лечения, наблюдения и движения данного ребенка.
Сергей Подковыров:
Вопрос доступности. Чаще всего задается вопрос, и когда мы ведем прием по личным вопросам, по горячей телефонной: не могу попасть, в семь утра надо талончик и так далее. Я сразу скажу, что на сегодня наличие того кадрового потенциала, которым мы располагаем в городе Минске, я вам говорю ответственно, достаточно, чтобы обеспечить наше население доступной, качественной медицинской помощью как амбулаторно, так и стационарно.
Кристина Сущеня:
А сделать, условно говоря, заблаговременную запись, как, например, в платных медцентрах?
Сергей Подковыров:
Частные медцентры – это продажа медицинских услуг – это первое, это надо понимать. Ну и хорошо, что человек пришел в платный центр, сдал анализы или пришел к кардиологу или к неврологу. Значит, он не будет ходить в поликлинику. Но если мы вспомним ковидные времена, кто принял основной удар на себя?
Кристина Сущеня:
Не платные центры.
Сергей Подковыров:
Где были платные центры? Они были в Минске. А куда шли все наши пациенты? И кто боролся? Это были поликлиники. Частные центры – это дополнительно, я считаю, что не так это плохо. Доктор хочет заработать еще денежек немножко. Почему бы и нет. Мы же все с вами понимаем, что в этих платных центрах работают те же врачи, которые работают в государственных. Просто есть люди, которые любят антураж. Любят, чтобы были мягкие диваны, предложили чай и кофе, надели тапочки и так далее.
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