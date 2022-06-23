Почему зубы мудрости так называются и нужно ли лечить молочные? Задали несколько казусных вопросов стоматологу

Что помимо доброты может изменить мир? Конечно, белоснежная улыбка. Спросили у одного из столичных стоматологов топ самых казусных вопросов, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Что помимо доброты может изменить мир? Конечно, белоснежная улыбка. Спросили у одного из столичных стоматологов топ самых казусных вопросов, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Анна Кучинская, заведующая стоматологическим отделением 9-й городской поликлиники:
Настоящий стоматолог ничего не боится. Тем более, сейчас существует очень много технологий, которые позволяют это сделать безболезненно. Но самое главное – это профилактика. Если вы будете регулярно посещать стоматолога, то лечить зубы будет совершенно не больно.
Анна Кучинская:
Зубы мудрости прорезаются самыми последними. Где-то после 15 лет и до 25 и позже. Так как они прорезаются уже в сознательном возрасте, поэтому они и называются зубами мудрости.
Анна Кучинская:
На личные качества это никак не влияет. В древности эти зубы нужны были для того, чтобы перемалывать очень твердую пищу. На данный момент пища изменилась, поэтому в этом нет необходимости. Это совершенно не страшно.
Анна Кучинская:
В детской практике это редко бывает. Но, если проводят профилактические процедуры, которые очень полезны и приятны, дети успокаиваются и взрослые тоже. Конечно же, бывает, сонное состояние наступает у ребенка. Это очень приятно.
Люди любят откладывать на потом. Какая самая большая проблема детской медицины летом? Подробнее здесь.
Анна Кучинская:
Молочные зубы нужно лечить. Потому что под молочными зубами располагаются зачатки постоянных. А от здоровья молочных зубов будет зависеть то, какие прорежутся потом постоянные зубы. Соответственно, если ты не полечил молочный зуб, то постоянный может быть очень плохой.