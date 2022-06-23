Почему зубы мудрости так называются и нужно ли лечить молочные? Задали несколько казусных вопросов стоматологу

Что помимо доброты может изменить мир? Конечно, белоснежная улыбка. Спросили у одного из столичных стоматологов топ самых казусных вопросов, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Анна Кучинская, заведующая стоматологическим отделением 9-й городской поликлиники: Настоящий стоматолог ничего не боится. Тем более, сейчас существует очень много технологий, которые позволяют это сделать безболезненно. Но самое главное – это профилактика. Если вы будете регулярно посещать стоматолога, то лечить зубы будет совершенно не больно.

Анна Кучинская:

Зубы мудрости прорезаются самыми последними. Где-то после 15 лет и до 25 и позже. Так как они прорезаются уже в сознательном возрасте, поэтому они и называются зубами мудрости.

Если они не появились, значит, человек не такой уж и мудрый?

Анна Кучинская:

На личные качества это никак не влияет. В древности эти зубы нужны были для того, чтобы перемалывать очень твердую пищу. На данный момент пища изменилась, поэтому в этом нет необходимости. Это совершенно не страшно.

Бывают ли ситуации, когда пациенты засыпают во время процедур?