Что волнует молодых педагогов и медиков? Врачи, например, жалуются на бумажную волокиту

Новости Беларуси. Первые шаги в профессию делают молодые специалисты. В Могилеве у вчерашних выпускников медицинских и педвузов была возможность пообщаться с руководителями. Жилье, профессиональная загрузка, бумажная волокита. Эти и другие вопросы прозвучали на встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, учителя пожаловались, что в некоторых случаях опасаются по вечерам посещать семьи, которые проживают в частном секторе. С решением этого вопроса управленцы пообещали помочь. Как вариант – подключить к такой работе инспекторов по делам несовершеннолетних. А вот врачи отметили серьезную загруженность бумажной работой. Вместе с тем было отмечено, что медицина все больше уходит в цифровое поле. Так что нагрузки станет меньше.

Роман Автушенко, учитель физики и информатики средней школы № 41 Могилева:

Мне понравился вопрос о гарантиях, которые даются молодым специалистам. Дело в том, что многие считают, что распределение – это проблема, а я считаю, что это плюс, так как не всегда свободно открепленные студенты могут найти себе работу, а так у них есть гарантии, что они без работы не останутся.