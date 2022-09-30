Сколько стоит квадратный метр и как повлияли санкции на белорусское строительство? На эти и другие вопросы ответил Олег Швец

Новости Беларуси. В каком состоянии сейчас находится строительная отрасль Беларуси? Как повлияли санкции и что теперь с импортозамещением? Поговорили с заместителем министра архитектуры и строительства Беларуси Олегом Швецом. Ольга Коршун, СТВ:

Я бы предложила начать интервью с крупных строительных проектов, которые сегодня проводит наша страна. Это касается и строительства портов в Ленинградской области России, и строительство космодрома «Восточный», в котором также принимают участие белорусы. Как идут эти проекты? «Мы в 2021 году имели 534 миллиона экспорта строительных услуг»

Олег Швец, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:

Действительно, очень интересные проекты. Прежде всего проект, который связан с Приморским краем, а это было посещение главы государства совместно с президентом Российской Федерации. Было принято решение в части участия белорусских строителей в строительстве космодрома, в развитии Приморского края. Есть особые вопросы в части космодрома, потому что там особая зона. Мы, в принципе, с Российской Федерацией уже проработали этот вопрос, подготовили соответствующие нормативные документы. В ближайшее время планируем развивать сотрудничество в части самой инфраструктуры космодрома, а также жилые дома и весь соцкультбыт. В Приморском крае мы работаем сейчас в музейном комплексе, три наших основных треста там участвуют, довольно успешно. Непосредственно в Ленинградской области портовую инфраструктуру – тоже работает наш подрядчик. В нефтепереработке мы видим сотрудничество на ближайшие 2-3 года. Тоже наши строители там работают. Круг экспорта строительных услуг в Российской Федерации не ограничивается этими регионами. У нас очень неплохие результаты идут по Калужской области. Там мы построили один квартал. Сейчас уже более 20 домов в ближайшей перспективе – 2023-2024 год – тоже будем завершать.

Фото: facebook.com/minstroyrb

Мы имеем определенные наработки в области объектов социального и культурного назначения. Это детские сады и школы. За 2,5 года с помощью нашего предприятия РУП «Белстройцентр» мы планируем, что 10 первых объектов будет сдано. Последний детский садик уже готов, сейчас в стадии подписания. Очень неплохие проекты у нас развиваются в Воронежской области. Там тоже одна школа сдана. Сейчас очень интересный проект другой школы. В ближайшей перспективе мы прорабатываем возможности индивидуального жилищного строительства, задействуем наши фабрики в Шклове газетной бумаги. В Дагестане мы тоже имеем интересные проекты, уже выходим на стадию подписания договора. Три мусороперерабатывающих комплекса. Думаем, что в ближайшее время тоже запустим эти проекты. Хочется отметить: это только те проекты, которые непосредственно реальные и уже на стадии реализации. В этой части очень помогло правительство. Это экспортное кредитование по 534-му указу. Выделяются под определенные объемы строительно-монтажных работ, под строительство всего объекта денежные средства. Банк развития участвует в нем. На сегодня очень интересная схема, и она работает по всем объектам. Мы полностью под ключ – от проектирования до строительства и ввода объекта в эксплуатацию – строим жилые дома, объекты социально-культурного назначения. Те объекты, которые мы видим. По завершении строительства федеральный бюджет выкупает эти объекты, и результат налицо. Мы в 2021 году имели 534 миллиона экспорта строительных услуг. Сегодня мы за полгода уже имеем 328, это примерно 109,9 %. Конечно, результат был бы больше. У нас были проекты и в ЕС, и в Украине. Я думаю, что в любом случае российский рынок и наше совместное сотрудничество будет развиваться. Результаты будут восстановлены. Более того, как мы видим, они уже значительно приросли к уровню 2021 года. «Мы никогда не останавливались и не останавливаемся в развитии наших предприятий»

Ольга Коршун:

Сейчас актуальна тема импортозамещения для нашей экономики, промышленности. В сфере строительства насколько нам удается заместить эти импортные компоненты? Олег Швец:

В части импортозамещения вовлечено в процесс порядка 500 промышленных предприятий. Я хочу отметить, что эта работа ведется уже более четырех лет. Планово по основным видам строительных материалов импортозамещение не то что запускалось – оно работает. В 2021 году только по программе импортозамещения мы получили положительный эффект в виде 800 миллионов долларов. Сейчас мы за первое полугодие имеем 470 миллионов долларов. Рост существенный. Мы планируем 870-890 миллионов – по итогам года по программе импортозамещения выполнить эти мероприятия. Мы сегодня полностью замещаем в основных строительных материалах – цемент, известь, доломитовая мука, щебень, теплоизоляционные материалы, гипсовые материалы. Мы полностью реализовали инновационный проект по строительству «Белмедстекла» в Борисове, выпускаем медицинские ампулы, которые шли из Германии и Украины. Это тоже большой прорыв. Мы никогда не останавливались и не останавливаемся в развитии наших предприятий. Так, сейчас реализуется предприятие в Гродно. Стеклозавод, который будет выпускать продукцию. В Гомеле будет завершен по итогу проект, который будет выпускать закаленное стекло различных форматов. На «Керамине» два очень интересных проекта, со следующего года запускаем, в части широкоформатной плитки, а также широкоформатных сантехнических изделий. В Березе есть проект, тоже планируем его в 2023 году запустить. Это только те крупные инновационные проекты, которые не только инновационные по сути. Они импортозамещающие и экспортоориентированные. «Даже приросли к уровню 2021 года»

Ольга Коршун:

То есть санкции для нас сегодня, то, что мы столкнулись с отказом западных партнеров с нами сотрудничать по некоторым позициям, мы к этому были готовы. Потому что развивали свою экономику, свою промышленность, не оглядываясь ни на кого. Тем не менее санкции повлияли на сферу? Насколько остро они где-то отозвались? Олег Швец:

Да, результат того, что мы все эти годы работали в части экспортных поставок, импортозамещения, конечно, помог нам снивелировать многие негативные моменты, которые могли бы наступить. Те вызовы, которые связаны с санкциями, я бы не сказал, что неощутимы. Для примера. Мы очень планомерно за 4 года вышли на 45 % примерно экспорта товаров именно в страны ЕС. Это примерно 423 миллиона. Заместить их за раз, наверное, не совсем правильно, что это не повлияло на наши рынки. Учитывая то, когда начались первые санкции, а дальше декларация о том, что ряд товаров у нас не будет пущен на европейский рынок, мы сразу же на уровне министерства, министра собрали все крупнейшие предприятия, сделали стабилизационные планы, проработали по каждому предприятию. Что мы сразу видели и сделали акцент? Первое – это финансы. SWIFT был отключен. Мы рассматривали этот вопрос. Второе – не допустить падение по объемам. Третье – сырьевые источники, которые сегодня могут быть заблокированы и их надо искать. И, в принципе, с учетом всей этой информации, мы должны были не допустить падения объемов, сохранить коллектив и рентабельную работу. В соответствии с этим выпадающие объемы мы должны были снивелировать с ближайшим соседом, чтобы предприятие работало успешно. Эти стабилизационные планы мы согласовали и утвердили на уровне вице-премьера и, в принципе, по ним работаем. Мы не шарахались в сторону, работали. Мы сегодня по экспорту услуг все-таки имеем 116 % к уровню 2021 года. Мы нарастили свой экспорт в Российской Федерации с 50 % до 70 %. По всем направлениями деятельности, основным видам товаров мы видим и прогнозируем наше дальнейшее развитие. Конечно, если откроется европейский рынок, это будет нам плюс. Но мы уже сегодня работаем прибыльно, работаем с увеличением экспорта. Мы не только не упали в денежном эквиваленте, но и даже приросли к уровню 2021 года. Сколько стоит квадратный метр в Беларуси?

Фото: facebook.com/minstroyrb

Ольга Коршун:

А санкции как-то повлияли на стоимость квадратного метра? И вообще спрогнозируйте. Какая стоимость квадратного метра жилья будет? Олег Швец:

Прежде всего хочу отметить, что главой государства, директивой № 8 были обозначены основные направления развития строительной отрасли. В части жилищного строительства приоритет государства – это прежде всего социальная направленность; социальная направленность и поддержка граждан в части задания, при котором средняя заработная плата не должна быть меньше стоимости квадратного метра. По данным статистики за январь-июль, стоимость квадратного метра составила 1 189 рублей. Средняя заработная плата составила 1 571 рубль. Мы предпринимаем ряд мер, связанных с регулированием рынка услуг, строительных материалов. И по итогу года мы планируем выйти максимально, может быть, немножко ниже, показатель на 1 222 рубля. Примерно 0,8 к зарплате. Ольга Коршун:

А какой план по вводу квартир с господдержкой в этом году? Олег Швец:

69-м постановлением правительства о мерах по выполнению строительства жилых домов, а также объектов с инженерно-транспортной инфраструктурой непосредственно для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, планируется вести 1 миллион 200 тысяч квадратных метров. Уже по итогам 9 месяцев мы идем с опережением на 103 % к уровню 2021 года, и этот показатель будет выполнен. Ряд материалов для строительства дома подешевел