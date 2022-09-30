Сколько стоит квадратный метр и как повлияли санкции на белорусское строительство? На эти и другие вопросы ответил Олег Швец
Новости Беларуси. В каком состоянии сейчас находится строительная отрасль Беларуси? Как повлияли санкции и что теперь с импортозамещением?
Поговорили с заместителем министра архитектуры и строительства Беларуси Олегом Швецом.
Ольга Коршун, СТВ:
Я бы предложила начать интервью с крупных строительных проектов, которые сегодня проводит наша страна. Это касается и строительства портов в Ленинградской области России, и строительство космодрома «Восточный», в котором также принимают участие белорусы. Как идут эти проекты?
«Мы в 2021 году имели 534 миллиона экспорта строительных услуг»
Олег Швец, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
Действительно, очень интересные проекты. Прежде всего проект, который связан с Приморским краем, а это было посещение главы государства совместно с президентом Российской Федерации. Было принято решение в части участия белорусских строителей в строительстве космодрома, в развитии Приморского края. Есть особые вопросы в части космодрома, потому что там особая зона. Мы, в принципе, с Российской Федерацией уже проработали этот вопрос, подготовили соответствующие нормативные документы. В ближайшее время планируем развивать сотрудничество в части самой инфраструктуры космодрома, а также жилые дома и весь соцкультбыт.
В Приморском крае мы работаем сейчас в музейном комплексе, три наших основных треста там участвуют, довольно успешно. Непосредственно в Ленинградской области портовую инфраструктуру – тоже работает наш подрядчик. В нефтепереработке мы видим сотрудничество на ближайшие 2-3 года. Тоже наши строители там работают. Круг экспорта строительных услуг в Российской Федерации не ограничивается этими регионами. У нас очень неплохие результаты идут по Калужской области. Там мы построили один квартал. Сейчас уже более 20 домов в ближайшей перспективе – 2023-2024 год – тоже будем завершать.
Фото: facebook.com/minstroyrb
Мы имеем определенные наработки в области объектов социального и культурного назначения. Это детские сады и школы. За 2,5 года с помощью нашего предприятия РУП «Белстройцентр» мы планируем, что 10 первых объектов будет сдано. Последний детский садик уже готов, сейчас в стадии подписания. Очень неплохие проекты у нас развиваются в Воронежской области. Там тоже одна школа сдана. Сейчас очень интересный проект другой школы. В ближайшей перспективе мы прорабатываем возможности индивидуального жилищного строительства, задействуем наши фабрики в Шклове газетной бумаги. В Дагестане мы тоже имеем интересные проекты, уже выходим на стадию подписания договора. Три мусороперерабатывающих комплекса. Думаем, что в ближайшее время тоже запустим эти проекты.
Хочется отметить: это только те проекты, которые непосредственно реальные и уже на стадии реализации. В этой части очень помогло правительство. Это экспортное кредитование по 534-му указу. Выделяются под определенные объемы строительно-монтажных работ, под строительство всего объекта денежные средства. Банк развития участвует в нем. На сегодня очень интересная схема, и она работает по всем объектам. Мы полностью под ключ – от проектирования до строительства и ввода объекта в эксплуатацию – строим жилые дома, объекты социально-культурного назначения. Те объекты, которые мы видим. По завершении строительства федеральный бюджет выкупает эти объекты, и результат налицо. Мы в 2021 году имели 534 миллиона экспорта строительных услуг. Сегодня мы за полгода уже имеем 328, это примерно 109,9 %. Конечно, результат был бы больше. У нас были проекты и в ЕС, и в Украине. Я думаю, что в любом случае российский рынок и наше совместное сотрудничество будет развиваться. Результаты будут восстановлены. Более того, как мы видим, они уже значительно приросли к уровню 2021 года.
«Мы никогда не останавливались и не останавливаемся в развитии наших предприятий»
Ольга Коршун:
Сейчас актуальна тема импортозамещения для нашей экономики, промышленности. В сфере строительства насколько нам удается заместить эти импортные компоненты?
Олег Швец:
В части импортозамещения вовлечено в процесс порядка 500 промышленных предприятий. Я хочу отметить, что эта работа ведется уже более четырех лет. Планово по основным видам строительных материалов импортозамещение не то что запускалось – оно работает. В 2021 году только по программе импортозамещения мы получили положительный эффект в виде 800 миллионов долларов. Сейчас мы за первое полугодие имеем 470 миллионов долларов. Рост существенный. Мы планируем 870-890 миллионов – по итогам года по программе импортозамещения выполнить эти мероприятия. Мы сегодня полностью замещаем в основных строительных материалах – цемент, известь, доломитовая мука, щебень, теплоизоляционные материалы, гипсовые материалы.
Мы полностью реализовали инновационный проект по строительству «Белмедстекла» в Борисове, выпускаем медицинские ампулы, которые шли из Германии и Украины. Это тоже большой прорыв. Мы никогда не останавливались и не останавливаемся в развитии наших предприятий. Так, сейчас реализуется предприятие в Гродно. Стеклозавод, который будет выпускать продукцию. В Гомеле будет завершен по итогу проект, который будет выпускать закаленное стекло различных форматов. На «Керамине» два очень интересных проекта, со следующего года запускаем, в части широкоформатной плитки, а также широкоформатных сантехнических изделий. В Березе есть проект, тоже планируем его в 2023 году запустить. Это только те крупные инновационные проекты, которые не только инновационные по сути. Они импортозамещающие и экспортоориентированные.
«Даже приросли к уровню 2021 года»
Ольга Коршун:
То есть санкции для нас сегодня, то, что мы столкнулись с отказом западных партнеров с нами сотрудничать по некоторым позициям, мы к этому были готовы. Потому что развивали свою экономику, свою промышленность, не оглядываясь ни на кого. Тем не менее санкции повлияли на сферу? Насколько остро они где-то отозвались?
Олег Швец:
Да, результат того, что мы все эти годы работали в части экспортных поставок, импортозамещения, конечно, помог нам снивелировать многие негативные моменты, которые могли бы наступить. Те вызовы, которые связаны с санкциями, я бы не сказал, что неощутимы. Для примера. Мы очень планомерно за 4 года вышли на 45 % примерно экспорта товаров именно в страны ЕС. Это примерно 423 миллиона. Заместить их за раз, наверное, не совсем правильно, что это не повлияло на наши рынки. Учитывая то, когда начались первые санкции, а дальше декларация о том, что ряд товаров у нас не будет пущен на европейский рынок, мы сразу же на уровне министерства, министра собрали все крупнейшие предприятия, сделали стабилизационные планы, проработали по каждому предприятию.
Что мы сразу видели и сделали акцент? Первое – это финансы. SWIFT был отключен. Мы рассматривали этот вопрос. Второе – не допустить падение по объемам. Третье – сырьевые источники, которые сегодня могут быть заблокированы и их надо искать. И, в принципе, с учетом всей этой информации, мы должны были не допустить падения объемов, сохранить коллектив и рентабельную работу. В соответствии с этим выпадающие объемы мы должны были снивелировать с ближайшим соседом, чтобы предприятие работало успешно. Эти стабилизационные планы мы согласовали и утвердили на уровне вице-премьера и, в принципе, по ним работаем. Мы не шарахались в сторону, работали. Мы сегодня по экспорту услуг все-таки имеем 116 % к уровню 2021 года. Мы нарастили свой экспорт в Российской Федерации с 50 % до 70 %. По всем направлениями деятельности, основным видам товаров мы видим и прогнозируем наше дальнейшее развитие.
Конечно, если откроется европейский рынок, это будет нам плюс. Но мы уже сегодня работаем прибыльно, работаем с увеличением экспорта. Мы не только не упали в денежном эквиваленте, но и даже приросли к уровню 2021 года.
Сколько стоит квадратный метр в Беларуси?
Фото: facebook.com/minstroyrb
Ольга Коршун:
А санкции как-то повлияли на стоимость квадратного метра? И вообще спрогнозируйте. Какая стоимость квадратного метра жилья будет?
Олег Швец:
Прежде всего хочу отметить, что главой государства, директивой № 8 были обозначены основные направления развития строительной отрасли. В части жилищного строительства приоритет государства – это прежде всего социальная направленность; социальная направленность и поддержка граждан в части задания, при котором средняя заработная плата не должна быть меньше стоимости квадратного метра. По данным статистики за январь-июль, стоимость квадратного метра составила 1 189 рублей. Средняя заработная плата составила 1 571 рубль. Мы предпринимаем ряд мер, связанных с регулированием рынка услуг, строительных материалов. И по итогу года мы планируем выйти максимально, может быть, немножко ниже, показатель на 1 222 рубля. Примерно 0,8 к зарплате.
Ольга Коршун:
А какой план по вводу квартир с господдержкой в этом году?
Олег Швец:
69-м постановлением правительства о мерах по выполнению строительства жилых домов, а также объектов с инженерно-транспортной инфраструктурой непосредственно для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, планируется вести 1 миллион 200 тысяч квадратных метров. Уже по итогам 9 месяцев мы идем с опережением на 103 % к уровню 2021 года, и этот показатель будет выполнен.
Ряд материалов для строительства дома подешевел
Ольга Коршун:
Помог ли в удерживании средней цены за квадрат механизм регулирования стоимости стройматериалов?
Олег Швец:
Конечно, помог. Это один из механизмов, одно из основных направлений, которое позволило удержать на плаву стоимость квадратного метра. Это наше 69-е постановление. Оно для многих организаций трактуется неоднозначно, потому что там очень жесткие условия как для производителя, экспортеров, так и для оптовика. Тот уровень цен, который формировался в начале года, рост их, причем, на наш взгляд, он был не обоснован. Не было никаких предпосылок, резких изменений, связанных с тем, чтобы по ряду строительных материалов – они выросли от 25 до 70 %. Сегодня стабилизировалась ситуация на рынке. Более того, по ряду материалов – металл, дерево, кабельная продукция, отделочные материалы – цены упали от 25 до 40 %. В принципе, вернулись к уровню, с учетом прогнозируемого роста, начала года.
Еще раз хочу отметить, что 69-е постановление временное, оно принято со сроком действия до конца года. Будем проводить анализ, изучать предложения наших коллег, которые действительно говорят, что есть ограничения. Да, действительно есть, они прогнозируемые, но на сегодня при всех условиях я считаю, что результат достигнут, а уже ближе к концу года будет приниматься решение или о послаблении, или о продлении 69-го постановления.