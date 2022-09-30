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Незаконные удержания. Сколько денег выплатили работникам по требованию профсоюзов Беларуси?

30 сентября 2022 06:41
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Новости Беларуси. Порядка 2 миллионов рублей по требованию профсоюзов возвращено работникам. Незаконно удержанные или невыплаченные деньги – один из самых актуальных вопросов, с которым люди обращаются к профсоюзным юристам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Незаконные удержания. Сколько денег выплатили работникам по требованию профсоюзов Беларуси?-1

Зачастую о такой трудности говорят и во время проведения профильными специалистами правового приема. Его проводят каждый месяц. Среди насущных проблем также неправомерность увольнений и вопросы, связанные с работой по контракту.

Незаконные удержания. Сколько денег выплатили работникам по требованию профсоюзов Беларуси?-4

Ирина Пелаева, главный правовой инспектор труда Минского городского комитета профсоюза работников АПК:
Последнее время именно контрактная форма найма интересует: как досрочно расторгнуть контракт с нанимателем, какие есть основания досрочного расторжения контракта с нанимателем и, естественно, произведение окончательного расчета, компенсация за неиспользованный отпуск.

Незаконные удержания. Сколько денег выплатили работникам по требованию профсоюзов Беларуси?-7

Участие в профсоюзных правовых приемах принимают и прокурорские работники. Сообща специалисты стараются добиться справедливости.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Ирина Пелаева # Фотофакт

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