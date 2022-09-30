Незаконные удержания. Сколько денег выплатили работникам по требованию профсоюзов Беларуси?

Новости Беларуси. Порядка 2 миллионов рублей по требованию профсоюзов возвращено работникам. Незаконно удержанные или невыплаченные деньги – один из самых актуальных вопросов, с которым люди обращаются к профсоюзным юристам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачастую о такой трудности говорят и во время проведения профильными специалистами правового приема. Его проводят каждый месяц. Среди насущных проблем также неправомерность увольнений и вопросы, связанные с работой по контракту.

Ирина Пелаева, главный правовой инспектор труда Минского городского комитета профсоюза работников АПК:

Последнее время именно контрактная форма найма интересует: как досрочно расторгнуть контракт с нанимателем, какие есть основания досрочного расторжения контракта с нанимателем и, естественно, произведение окончательного расчета, компенсация за неиспользованный отпуск.