Отец был портным, а мама прачкой. Откуда у Михаила Финберга появилась любовь к музыке?

Музыкант, народный артист Беларуси, маэстро, человек эпохи, великий дирижер и наставник Михаил Яковлевич Финберг. Он начинал как музыкант и, испробовав несколько инструментов, остановился на тромбоне. Круглый отличник, окончивший консерваторию экстерном, хотел быть ближе к эстраде и тянулся к дирижерскому делу. С чего начинался творческий путь человека-оркестра? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». В 1987 году Михаила Яковлевича назначили художественным руководителем и главным дирижером Государственного оркестра симфонической и эстрадной музыки, который первым в Беларуси получил звание «заслуженного коллектива», а позже высокие статусы «академический и «национальный». Чрезвычайную популярность оркестр приобрел благодаря фестивалю «Славянский базар», Национальному фестивалю белорусской песни и поэзии в Молодечно, Международному фестивалю джазовой музыки «Минский джаз» и многим другим проектам, а также и зарубежным, например, выступлениям по итальянскому телевиденью. Михаил Финберг фактически был первым участником «Евровидения» от Беларуси в 1995 году. В знак признания большого вклада Михаила Финберга в укрепление творческих связей мастеров искусств России и Беларуси в Москве заложена «Звезда Михаила Финберга». А в 2016 году состоялась церемония открытия Звезды Михаила Финберга и заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси» на площади Звезд в Витебске. Каким он был, этот великий маэстро?

В 1922 году 17-летняя Беля вышла замуж за 23-летнего Янкеля Финберга, и образовалась семья будущего маэстро. Янкель – портной и убежденный коммунист, а Беля – прачка. Они жили в деревянном доме в деревне Мелешковичи, а к 1947 году перевезли его в Мозырь и заново там собрали. В семье было пятеро детей, из которых четверо появились на свет еще до войны. Девочка Зина, к большому сожалению, умерла от голода в поезде по дороге в эвакуацию. Михаил Финберг появился на свет 21 февраля 1947 года. Маленький Миша рос в абсолютно немузыкальной семье. Одну из комнат своего дома семья сдавала музыканту. Под его влиянием мальчик и решил связать свою биографию с музыкой.

Мать Михаила Финберга поддержала его в стремлении стать музыкантом. Из своих скудных заработков она платила 65 рублей в месяц учителю, чтобы ее сын занимался музыкой. Свое обучение он продолжил в Доме пионеров, в ансамбле. В музыкальное училище он пытался поступать не менее 5 раз, но каждая попытка заканчивалась неудачей. Возможно, это было связано с тем, что Миша любил играть по слуху, не желая осваивать ноты. Ольга Брилон, музыковед, музыкальный критик:

Наверное, при поступлении в музыкальное училище требовались какие-то базовые знания, возможно, у него их не было, все-таки он жил в провинции.

Владимир Ткаченко, советский и белорусский музыкант, аранжировщик, заслуженный артист Республики Беларусь:

Мы тогда жили, это я думаю, многие знают, как бы за железным занавесом. То есть за джаз ругали, что сегодня он играет джаз, завтра родину продаст. Рок-музыканты тоже, рок, слово рок, ассоциировалось, наверное, с чем-то другим, не музыкальным термином, а каким-то роком злым. И, значит, перевозить ни пластинки, ни ноты нельзя через границу. По радио все глушилось, где-то краем уха услышишь, и где брать новые эти идеи? Новые мелодии джазовые, рок, вот «Битлз» мелодии. Оказалось, что только послушав и сыграв на слух. Так вот из-за этого запрещали просто, это была единственная лазейка, чтобы музыка как-то проникла к нам, послушать и сыграть. И вот из-за этого наказывали, очень строго наказывали.

Янкель мечтал, чтобы сын стал фотографом. Но с твердым и решительным характером, как и у отца, Миша сделал выбор идти по жизни без родительского благословения. Будучи подростком, он сбежал при первой же возможности, чтобы стать воспитанником военного оркестра в Курске. И стал тромбонистом. Спустя два года из Курска Финберг перевелся в оркестр штаба Белорусского военного округа, окончил Минское музыкальное училище по классу тромбона. А затем поступил в Белорусскую государственную консерваторию и аспирантуру, где специализировался как дирижер.

Ольга Брилон:

Всегда для него диплом, высшее образование музыкантское – это же у него был конек. Он всегда это во всех интервью говорил, что всегда все артисты с высшим образованием.