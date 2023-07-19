Его добавляют даже в мыло! На какой белорусский продукт положили глаз в Китае?

Новости Беларуси. Сделали ставку на белорусское! В Гомель приехала китайская делегация для съемок фильма о рапсовом масле. Бизнесмены и инвесторы с медиакомандой посетили поля в Гомельском районе, цеха местного жирового комбината и торговые сети. Все это, чтобы лучше познакомиться с производством популярного продукта и презентовать бренд на рынке Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впечатлениями гостей поинтересовалась Анна Корольчук.

Поставлять бутылки с «белорусским золотом» в Китай Гомельский жировой комбинат начал около года назад. Жители Поднебесной продукцию оценили – в областной центр приехали трейдеры из разных регионов, а также медиагруппа для создания рекламного контента. Специалисты из Китая снимают рекламу гомельского рапсового масла в Беларуси

Китайская экономика активно восстанавливается после пандемии, к тому же в стране очень развита электронная коммерция. Сейчас доля Поднебесной составляет четверть от общего экспорта предприятия. Достойно презентовать свой продукт в Азии комбинату удалось на Шанхайской выставке. Сегодняшний визит – результат майской поездки на международное экспо. Китайцы продумали маркетинговую стратегию и решили своими глазами увидеть все этапы производства рапсового масла, а также показать это будущим покупателям.

Рапсовое масло на гомельском предприятии добавляют и в другие виды продукции: маргарин, майонез, кетчуп и даже мыло. Последнее, кстати, также заинтересовало китайских партнеров. Отобраны образцы классического и хозяйственного видов для первого заказа. Отгрузку планируют после регистрации бренда в Азии.

С производства отправились в поля – оценить, как выращивают натуральное сырье. Делегацию радушно встретили в хозяйстве «СлавМол». Трейдеры прием оценили, ведь для китайцев открытость и гостеприимство – важный аспект для ведения бизнеса.

Чжай Сян, генеральный директор шанхайской международной компании электронной торговли:

Мы рады, что увидели такую территорию, такую землю. Ваш рапс зрелый и такой желтый, очень отличается от нашего. У нас обычно зеленый. Мы хотим показать нашим покупателям в Китае, что в Беларуси самая лучшая продукция, рассказать в чем ее особенности и преимущества. За последние 5 лет производство семян рапса в Беларуси выросло без малого в два раза. На эту цифру повлиял рост урожайности с 13 центнеров с гектара в 2018 году до 21-го в 2022-м.