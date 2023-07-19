Причина бездетности пары. Что известно о бесплодии у мужчин?
Стать мамой – одно из самых заветных желаний женщины. Но, к сожалению, не все могут его осуществить. В Беларуси каждая седьмая пара сталкивается со сложностями в зачатии ребенка, но далеко не для всех это звучит как приговор. О том, можно ли с помощью экстракорпорального оплодотворения вылечить бесплодие и как возраст влияет на успешность его проведения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Еще несколько лет назад причиной бесплодной пары все-таки многие считали женщину, то есть ее какие-то болезни.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
И обвиняли.
Наталья Надольская:
Но в последние годы и мужское бесплодие тоже вышло на авансцену. Екатерина, так ли это?
Екатерина Петрова, репродуктолог:
Да, на самом деле мужского бесплодия сейчас достаточно много. Много сочетанных форм, когда есть женские проблемы, со стороны мужчины тоже проблемы по качеству эякулята. Соответственно, являются показанием для программы ЭКО, если мы не сможем преодолеть какими-то любыми другими консервативными либо хирургическими методами лечения.
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