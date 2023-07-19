Причина бездетности пары. Что известно о бесплодии у мужчин?

Стать мамой – одно из самых заветных желаний женщины. Но, к сожалению, не все могут его осуществить. В Беларуси каждая седьмая пара сталкивается со сложностями в зачатии ребенка, но далеко не для всех это звучит как приговор. О том, можно ли с помощью экстракорпорального оплодотворения вылечить бесплодие и как возраст влияет на успешность его проведения, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Еще несколько лет назад причиной бесплодной пары все-таки многие считали женщину, то есть ее какие-то болезни.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

И обвиняли.

Наталья Надольская:

Но в последние годы и мужское бесплодие тоже вышло на авансцену. Екатерина, так ли это?