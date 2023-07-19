«Не бывает чёрного и белого». В минском ТЮЗе представили новое прочтение «Мастера и Маргариты»

Спектакль соединил в себе сразу несколько разных жанров – это перформанс, концерт, абсурд и драма одновременно. Переосмыслили известный сюжет коллеги из Москвы. Автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля, а также его композитор – Татьяна Самбук и Дарья Гарбузняк. История повествует о героине, которая ради осуществления заветной мечты заключает сделку со злом. Однако за это приходится заплатить высокую цену.

Татьяна Самбук, режиссер-постановщик:

Есть несколько тем, которые мы бы хотели поднять. Наверное, первое, когда я пришла ставить «Мастера и Маргариту», говорю, знаете, свита Воланда – это не черное. И вообще, не бывает черного и белого. Мы должны понимать, что мир многообразен, и не бывает доброго и плохого. Есть что-то среднее иногда. Получается, что даже Воланд, сам Сатана, способен проникнуться историей Маргариты, способен ей помочь, испытав ее. И если она заслуживает того, то он ей дарует эту вечную любовь.