«Не бывает чёрного и белого». В минском ТЮЗе представили новое прочтение «Мастера и Маргариты»
Новости Беларуси. Аншлаг в столичном ТЮЗе. На театральной сцене представили новое прочтение романа Булгакова. Спектакль «Мастер и Маргарита» – совместная работа с проектом «ТриТ-формаТ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Постановка приурочена к юбилею заслуженной артистки Беларуси Веры Поляковой-Макей. Все билеты были проданы задолго до премьеры.
Спектакль соединил в себе сразу несколько разных жанров – это перформанс, концерт, абсурд и драма одновременно. Переосмыслили известный сюжет коллеги из Москвы. Автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля, а также его композитор – Татьяна Самбук и Дарья Гарбузняк. История повествует о героине, которая ради осуществления заветной мечты заключает сделку со злом. Однако за это приходится заплатить высокую цену.
Татьяна Самбук, режиссер-постановщик:
Есть несколько тем, которые мы бы хотели поднять. Наверное, первое, когда я пришла ставить «Мастера и Маргариту», говорю, знаете, свита Воланда – это не черное. И вообще, не бывает черного и белого. Мы должны понимать, что мир многообразен, и не бывает доброго и плохого. Есть что-то среднее иногда. Получается, что даже Воланд, сам Сатана, способен проникнуться историей Маргариты, способен ей помочь, испытав ее. И если она заслуживает того, то он ей дарует эту вечную любовь.
Фантастическая сказка, несмотря на место проведения, адресована взрослым. Увидеть премьеру смогли зрители старше 16 лет. А предварила ее концертная программа. Учащиеся минских музыкальных учреждений исполнили классические произведения.