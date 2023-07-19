Почему ядерное оружие должно быть в Беларуси и в каких случаях оно может быть применено?

Ядерное оружие в Беларуси. Нужно ли ему возвращаться домой? В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Вячеслав Мельниченко, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь: Все сойдутся во мнении, что ядерное оружие как гарантия безопасности для государства в любом случае должно быть. Хочу привести пример из истории недавней относительно. 1991 год. Подписаны Беловежские соглашения. Три руководителя государств, все их знают – Россия, Украина и Беларусь – подписали соглашения. Впоследствии позвонили тогдашнему президенту США, кажется, это был Буш-старший. Первый вопрос, который был у президента США: у кого ядерная кнопка, какая страна может запустить ядерные ракеты в случае конфликта?

Григорий Азаренок, СТВ:

Да, их это больше всего беспокоит.

Вячеслав Мельниченко:

Да, их это больше всего беспокоит. И хотя тут было правильно отмечено, что 90 % ядерного оружия у США и у их, грубо говоря, прихвостней. То есть мы говорим о том, что ядерное оружие должно быть как гарантия. Но это должна быть крайняя мера в любом случае при любых провокациях. Уже говорили же, что не надо отвечать на каждую провокацию, что мы запустим ядерную кнопку.

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