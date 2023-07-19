Специалисты из Китая снимают рекламу гомельского рапсового масла в Беларуси

Китайские трейдеры и промоутеры приехали в Гомель. Их интерес – рапсовое масло. На родину они увезут материал для рекламного фильма о производстве этого продукта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостям демонстрируют весь процесс от уборки семян до расфасовки.

Поставлять в Китай рапсовое масло Гомельский жировой комбинат начал около года назад. Оно востребовано на азиатском рынке, но, как известно, бренд всегда требует продвижения.

Ню Чжицзюнь, инвестор:

У нас на рынке есть много рапсового масла. Мы выбрали гомельское. Мы знаем, что в Беларуси очень качественный и натуральный продукт. У нас большой спрос на ваше масло сейчас, поэтому мы приехали, чтобы расширять сотрудничество и заняться продвижением бренда. У нас много торгово-экономических платформ, на них будет удобно вести продажи.

Прокладывать путь на китайский рынок гомельский комбинат начал еще в 2019 году, но пандемия на некоторое время поставила на паузу все договоренности. Сейчас же четверть экспорта предприятия приходится на КНР.