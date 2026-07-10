В Витебске в преддверии «Славянского базара» появились эксклюзивные «васильковые» светофоры

Витебск погружается в праздничную атмосферу – до «Славянского базара» остались считанные дни. Главный символ форума – василек – теперь на светофорах. Они установлены на пяти городских перекрестках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идею предложили сотрудники дирекции фестиваля, в ГАИ ее поддержали – после проверки, что декор не будет отвлекать водителей. Теперь желтый сигнал напоминает не только о безопасности, но и о приближающемся празднике, создавая особое настроение.

Надежда Касперович, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Первый светофорный объект, который мы запустили в стиле василька, появился на Московском проспекте. Мы посмотрели, как это влияет на безопасность дорожного движения, не отвлекает ли водителей. Пилотный проект показывает, что водителей он не отвлекает, наоборот, создает только позитивную атмосферу, поднимает людям настроение. И мы уверены, что такое ноу-хау на витебских дорогах обрадует не только участников, но и гостей нашего города.

В планах – оборудовать «васильковыми» светофорами и другие автодороги города. А после завершения фестиваля цветочный декор убирать не станут: любимый василек останется в Витебске надолго.