Прямой эфир

Беларусь приняла председательство в Межгосударственном совете по промышленной безопасности стран СНГ

10 июля 2026 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск на два дня стал площадкой для разговора о промышленной безопасности сразу семи стран. В белорусской столице проходит XXIV заседание Межгосударственного совета СНГ – и по итогам работы в первый день именно Беларусь приняла председательство в нем на следующий срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь приняла председательство в Межгосударственном совете по промышленной безопасности стран СНГ-2

Обсуждали то, что волнует всех: как цифровые технологии меняют промышленный надзор, почему законодательства стран пора сближать и какие уроки извлекать из аварий, которых удалось избежать. В видеообращении к участникам министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский напомнил простую вещь: если спасатели – это щит, принимающий удар чрезвычайной ситуации, то работа надзорных органов – не допустить этого удара в принципе.

Беларусь приняла председательство в Межгосударственном совете по промышленной безопасности стран СНГ-4

Александр Клобук, начальник департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Беларуси:
Сегодня мы не стоим на месте, мы продвигаемся вместе с цифровыми технологиями, вместе с промышленностью, потому что это неотъемлемая составляющая нашего безопасного проживания и функционирования всех технических устройств на потенциально опасных объектах.

Беларусь приняла председательство в Межгосударственном совете по промышленной безопасности стран СНГ-6

Александр Трембицкий, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России:
Главное, что это открытый диалог, это честный диалог, объективный диалог у каждой страны, я повторяю, свое законодательство и свои объемы, как в области использования атомной энергии, радиационных источников, так и в области промышленной безопасности. Мы открыты к сотрудничеству и, наоборот, являемся где-то инициаторами. Для нас, законодателей, это является очень важным. Обмен мнениями, возможность обменяться мнениями и возможность изучить передовые практики для применения дальнейшего нашей законотворческой деятельности.

Беларусь приняла председательство в Межгосударственном совете по промышленной безопасности стран СНГ-8

Владимир Боровенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для нас, законодателей, это является очень важным – обмен мнениями, возможность обменяться мнениями и возможность изучить передовые практики для применения дальнейшей нашей законотворческой деятельности.

Отдельная тема – кадры. Участники сошлись во мнении: без молодых специалистов, которых нужно готовить и удерживать в профессии, о цифровизации надзора можно только мечтать. Договоренности, достигнутые в Минске, – это уже конкретный план работы на годы вперед.

# Владимир Боровенко

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси в 2026 году обновят более 11 млн кв. м. дорог
10 июля 2026 06:29

В Беларуси в 2026 году обновят более 11 млн кв. м. дорог

Офтальмологи Беларуси и Китая обменялись опытом и подписали меморандум о сотрудничестве
10 июля 2026 06:16

Офтальмологи Беларуси и Китая обменялись опытом и подписали меморандум о сотрудничестве

Мирзиёев о сотрудничестве с Беларусью: если сегодня не воспользуемся – завтра будет поздно
09 июля 2026 18:20

Мирзиёев о сотрудничестве с Беларусью: если сегодня не воспользуемся – завтра будет поздно