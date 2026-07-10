Беларусь приняла председательство в Межгосударственном совете по промышленной безопасности стран СНГ

Минск на два дня стал площадкой для разговора о промышленной безопасности сразу семи стран. В белорусской столице проходит XXIV заседание Межгосударственного совета СНГ – и по итогам работы в первый день именно Беларусь приняла председательство в нем на следующий срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждали то, что волнует всех: как цифровые технологии меняют промышленный надзор, почему законодательства стран пора сближать и какие уроки извлекать из аварий, которых удалось избежать. В видеообращении к участникам министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский напомнил простую вещь: если спасатели – это щит, принимающий удар чрезвычайной ситуации, то работа надзорных органов – не допустить этого удара в принципе.

Александр Клобук, начальник департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Беларуси:

Сегодня мы не стоим на месте, мы продвигаемся вместе с цифровыми технологиями, вместе с промышленностью, потому что это неотъемлемая составляющая нашего безопасного проживания и функционирования всех технических устройств на потенциально опасных объектах.

Александр Трембицкий, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России:

Главное, что это открытый диалог, это честный диалог, объективный диалог у каждой страны, я повторяю, свое законодательство и свои объемы, как в области использования атомной энергии, радиационных источников, так и в области промышленной безопасности. Мы открыты к сотрудничеству и, наоборот, являемся где-то инициаторами. Для нас, законодателей, это является очень важным. Обмен мнениями, возможность обменяться мнениями и возможность изучить передовые практики для применения дальнейшего нашей законотворческой деятельности.