В Речице прошел крупнейший флешмоб, посвященный Году белорусской женщины

Речица удивила масштабом. Все случилось на корпоративном фестивале нефтяников «Мы вместе!» Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там сотрудницы «Белоруснефти» устроили самый крупный флешмоб, посвященный Году белорусской женщины. Свыше тысячи участниц на стадионе, национальные наряды и песня «Матухна Зямля».

Фестиваль прошел в символичные даты – сразу после Дня Независимости и накануне Купалья, когда государственные и древние славянские традиции естественно переплетаются между собой. Кульминацией стало дефиле «Яна. Вобраз. Зямля»: 19 национальных костюмов, история белорусского народа – через орнамент и образ, с комментариями профессионального этнографа.

Год белорусской женщины объявлен нашим Президентом – и, судя по масштабу флешмоба, тема нашла живой отклик у женщин.