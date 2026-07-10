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В Речице прошел крупнейший флешмоб, посвященный Году белорусской женщины

10 июля 2026 07:23
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Речица удивила масштабом. Все случилось на корпоративном фестивале нефтяников «Мы вместе!» Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Речице прошел крупнейший флешмоб, посвященный Году белорусской женщины-2

Там сотрудницы «Белоруснефти» устроили самый крупный флешмоб, посвященный Году белорусской женщины. Свыше тысячи участниц на стадионе, национальные наряды и песня «Матухна Зямля». 

Фестиваль прошел в символичные даты – сразу после Дня Независимости и накануне Купалья, когда государственные и древние славянские традиции естественно переплетаются между собой. Кульминацией стало дефиле «Яна. Вобраз. Зямля»: 19 национальных костюмов, история белорусского народа – через орнамент и образ, с комментариями профессионального этнографа. 

Год белорусской женщины объявлен нашим Президентом – и, судя по масштабу флешмоба, тема нашла живой отклик у женщин.

# Год белорусской женщины # Женщины Беларуси

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