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Единый стиль школьной формы – лишние затраты или возможность сэкономить? Анонс «Большого города»

20 мая 2023 10:36
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Новости Беларуси. С нового учебного года в школьной форме добавляется новый единый элемент для каждого конкретного учреждения общего образования. Что это будет, решат сами ученики и родители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Школьный дресс-код заранее обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье, 21 мая, в 10:00.  

Единый стиль школьной формы – лишние затраты или возможность сэкономить? Анонс «Большого города»-1

Единый стиль одежды в школе – лишние затраты или возможность сэкономить?  

Единый стиль школьной формы – лишние затраты или возможность сэкономить? Анонс «Большого города»-4

Когда происходят комплексные покупки, мы предоставляем максимальные скидки.  

Как быстро выбрать, что одеть, и почему не только в школьной программе, но и в гардеробе появилось слово «капсула»?  

Единый стиль школьной формы – лишние затраты или возможность сэкономить? Анонс «Большого города»-7

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:  
Рекомендовано и родителям, и школьным учебным заведениям дополнить единый стиль элементами либо «капсулой».  

Где искать утвержденные модели и как сменить школьный имидж за один поход в магазин?  

Екатерина Забенько, СТВ:
Не успели отойти от одних новшеств, и вот уже нужно выбирать новый элемент для школьной формы.  

Единый стиль школьной формы – лишние затраты или возможность сэкономить? Анонс «Большого города»-10

Это не только отнесенность к какому-то конкретному учреждению образования. Наличие делового стиля одежды настраивает на соответствующий лад.

Ток-шоу «Большой город»: о школьной форме в преддверии большого перерыва на каникулы. Успеть все! Смотрите 21 мая в 10:00 на СТВ!  

# Школы в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Татьяна Лугина # Фотофакт

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