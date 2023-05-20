Школьный дресс-код заранее обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье, 21 мая, в 10:00.

Новости Беларуси. С нового учебного года в школьной форме добавляется новый единый элемент для каждого конкретного учреждения общего образования. Что это будет, решат сами ученики и родители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единый стиль одежды в школе – лишние затраты или возможность сэкономить?

Как быстро выбрать, что одеть, и почему не только в школьной программе, но и в гардеробе появилось слово «капсула»?

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Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Рекомендовано и родителям, и школьным учебным заведениям дополнить единый стиль элементами либо «капсулой».

Где искать утвержденные модели и как сменить школьный имидж за один поход в магазин?

Екатерина Забенько, СТВ:

Не успели отойти от одних новшеств, и вот уже нужно выбирать новый элемент для школьной формы.