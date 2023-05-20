Единый стиль школьной формы – лишние затраты или возможность сэкономить? Анонс «Большого города»
Новости Беларуси. С нового учебного года в школьной форме добавляется новый единый элемент для каждого конкретного учреждения общего образования. Что это будет, решат сами ученики и родители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Школьный дресс-код заранее обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье, 21 мая, в 10:00.
Единый стиль одежды в школе – лишние затраты или возможность сэкономить?
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Как быстро выбрать, что одеть, и почему не только в школьной программе, но и в гардеробе появилось слово «капсула»?
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Рекомендовано и родителям, и школьным учебным заведениям дополнить единый стиль элементами либо «капсулой».
Где искать утвержденные модели и как сменить школьный имидж за один поход в магазин?
Екатерина Забенько, СТВ:
Не успели отойти от одних новшеств, и вот уже нужно выбирать новый элемент для школьной формы.
Это не только отнесенность к какому-то конкретному учреждению образования. Наличие делового стиля одежды настраивает на соответствующий лад.
Ток-шоу «Большой город»: о школьной форме в преддверии большого перерыва на каникулы. Успеть все! Смотрите 21 мая в 10:00 на СТВ!