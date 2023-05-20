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Тысячи новобранцев принимают военную присягу в белорусской армии

20 мая 2023 08:22
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Новости Беларуси. Тысячи молодых людей 20 мая вступают в ряды белорусской армии. Во всех частях и воинских соединениях проходят церемонии принятия военной присяги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из самых массовых организована в 72-м учебном центре.  

Тысячи новобранцев принимают военную присягу в белорусской армии-1

Тысячи новобранцев принимают военную присягу в белорусской армии-3

Торжественный ритуал – одно из главных событий в жизни каждого солдата. Клятва на верность Родине и белорусскому народу, которую дают военнослужащие, обязывает в любой момент с оружием в руках встать на защиту главных ценностей страны, обеспечить мир и спокойствие. 

Тысячи новобранцев принимают военную присягу в белорусской армии-6

Непростая военно-политическая обстановка у наших границ показывает, насколько стране нужна сильная армия. Сегодня в Вооруженных Силах есть все необходимое для защиты Отечества – современные образцы вооружения и военной техники. Но главный ресурс – это люди.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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