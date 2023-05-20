Тысячи новобранцев принимают военную присягу в белорусской армии

Новости Беларуси. Тысячи молодых людей 20 мая вступают в ряды белорусской армии. Во всех частях и воинских соединениях проходят церемонии принятия военной присяги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из самых массовых организована в 72-м учебном центре.

Торжественный ритуал – одно из главных событий в жизни каждого солдата. Клятва на верность Родине и белорусскому народу, которую дают военнослужащие, обязывает в любой момент с оружием в руках встать на защиту главных ценностей страны, обеспечить мир и спокойствие.