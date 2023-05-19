«Связано с личной безответственностью и образом жизни». Кто и почему регулярно не оплачивает услуги ЖКХ?

Выстоять очередь на почте или в банке, найти инфокиоск или зайти в интернет-банкинг – эти действия нужно сделать всего раз в месяц, чтобы оплатить коммунальные услуги. Причем необязательно для этого ждать 25-го числа. Как говорится, оплати заранее и спи спокойно. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Однако совесть срабатывает далеко не у всех, потому и задолженность за жилищно-коммунальные услуги если не растет, то сохраняется. Ведь отправляясь в магазин, мы вряд ли рассчитываем на то, что получим продукты или одежду бесплатно. Платить приходится и за бензин, и за проезд в общественном транспорте. Так почему же некоторые минчане из месяца в месяц не оплачивают услуги ЖКХ, как бороться с такими коммунальными должниками? Об этом и не только поговорим с главным судебным исполнителем по Минску Вячеславом Леоновым. Какие категории должников попадают в поле зрения судебных исполнителей? Сергей Шуманский, ведущий:

Неплательщики жилищно-коммунальных услуг – это всего лишь одна категория тех граждан, с которыми работают органы принудительного исполнения. Какие еще категории должников попадают в поле зрения судебных исполнителей?

Вячеслав Леонов, заместитель начальника главного управления юстиции Мингорисполкома – начальник управления принудительного исполнения:

Вы совершенно правы. Сегодня, если мы говорим о ситуации в Минске, то порядка 6 % – это должники за жилищно-коммунальные услуги. Львиную долю занимают должники за совершение административных правонарушений. Как правило, это нарушение правил дорожного движения, безбилетный проезд, незаконная торговля. Немало исполнительных производств возбуждено в отношении лиц, ненадлежащим образом исполняющим свои финансовые обязательства перед банками или же не банковскими кредитно-финансовыми организациями, а также не исполняющими обязательства перед операторами услуг связи и интернета. Кроме этого необходимо особо отметить, что на органы принудительного исполнения возложены обязательства по исполнению ряда социально значимых категорий исполнительных документов. Среди них, конечно же, в первую очередь надо отметить взыскание алиментов, расходов на содержание детей, отобранных у родителей, находящихся на государственном обеспечении. Нередко к судебному исполнителю обращаются граждане за оказанием помощи по взысканию заработной платы и приравненных к ней платежей. Это наиболее распространенные категории сегодня. Сколько денег в сумме должны все неплательщики? Сергей Шуманский, ведущий:

Если вернуться все-таки к неплательщикам именно жилищно-коммунальных услуг, неужели это действительно такая серьезная проблема для столицы? То есть получается, столько людей не платят по жировкам вовремя?

Вячеслав Леонов:

Вы знаете, сегодня, несмотря на принимаемые меры, во взаимодействие со всеми заинтересованы государственные органы, количество неплательщиков достаточно высокое. Если обратиться к цифрам, то сегодня в органах принудительного исполнения Минска, находится на исполнении порядка 33 тысяч исполнительных производств в отношении 11 тысяч должников на общую сумму свыше 18 миллионов рублей. Ежегодно к исполнению в органы принудительного исполнения Минска в среднем поступает 25 тысяч исполнительных производств. К сожалению, приходится констатировать, что есть и злостные неплательщики, в отношении которых предъявлено 20-30 исполнительных производств. Такая категория граждан отмечается во всех без исключения районах нашей столицы. Если говорить о наиболее крупных должниках по данной категории, то сегодня в Минске порядка 40 человек, у которых задолженность за жилищно-коммунальные услуги превышает 10 тысяч рублей. За истекший период 2023 года в счет взыскания задолженности с неплательщиков ЖКУ судебными исполнителями города Минска взыскано 1,5 миллиона рублей. Как можно случайно стать неплательщиком? Сергей Шуманский:

Такие суммы. Больше 10 тысяч рублей – это же уже ведь довольно серьезная сумма. То есть, возможно, даже ни один год уже люди не платят. По каким причинам? Люди приходят, объясняют, по каким причинам они не платят за коммунальные услуги?

Вячеслав Леонов:

Причин достаточно много, но каждый случай – это индивидуально. Часто, конечно, это связано с личной безответственностью и образом жизни, но есть и иные случаи. Из наиболее, скажем так, распространенных, с которыми нам приходится сталкиваться на практике – это когда гражданин ошибочно думает, что не заключив договор на оказание жилищно-коммунальных услуг или договор найма жилого помещения государственного жилищного фонда, он не обязан платить услуги. Хотелось бы напомнить, пользуясь случаем, о том, что Жилищный кодекс предусматривает, что отсутствие договора не освобождает от оплаты. Другую категорию необходимо отметить – это гражданин неверно полагает, что платить по счетам должен только собственник жилого помещения. Опять же, хотелось бы заострить внимание, что жилищное законодательство возлагает обязанности по оплате за жилищно-коммунальные услуги на всех совершеннолетних лиц, зарегистрированных в жилом помещении. Независимо от того, проживают ли они фактически по этому адресу. Еще одной категорией – это квартира приобретена или получена в наследство с долгами прежнего собственника. Новый собственник оплачивает коммунальные платежи только с момента заселения. Здесь необходимо обратить внимание на то, что жилищное законодательство не освобождает нового собственника от долгов предыдущего. Разрешение данной ситуации возможно путем погашения задолженности в полном объеме и последующем обращением уже в судебном порядке за взысканием уплаченной суммы с прежнего собственника. Отдельные граждане полагают, что основание для оплаты жилищно-коммунальных услуг возникает лишь после фактического заселения. Конечно же, нет. Данная обязанность возникает с момента регистрации права собственности на жилое помещение, заключения договора аренды жилого помещения, регистрации в качестве лица, проживающего по данному адресу. На какие меры приходится идти, чтобы взыскать долги?

Сергей Шуманский:

Есть факт неуплаты, злостные неплательщики есть. Какие меры в отношении этих должников применяются, какие самые распространенные и, самое главное, действенные? Вячеслав Леонов:

Действительно, когда предупреждение и напоминание образовавшейся задолженности не возымели должного действия, то, конечно же, судебный исполнитель переходит уже к принудительному взысканию задолженности. Я остановлюсь только на наиболее таких основных мероприятиях, которые, скажем так, наиболее действенны и распространенные. В первую очередь это арест наличных денежных средств, опись и изъятие имущества должника, в том числе с последующей его реализацией. Арест денежных средств на банковских счетах, в том числе путем бесспорного списания в автоматизированной информационной системе исполнения денежных обязательств. Обращение взыскания на заработную плату, запрещение должнику пользоваться принадлежащим ему имуществом или установление пределов пользования данным имуществом. Одной из действенных мер является временное ограничение на право управления транспортным средством, а так же на выезды за пределы Республики Беларусь. Существует, конечно же, ряд других мер. Сергей Шуманский:

Одна из крайних мер, насколько известно мне, – это выселение должников из их квартир. Как часто она применяется на практике, как это вообще реализуется? Вячеслав Леонов:

Действительно, к сожалению, имеют место случаи, когда принятые меры судебным исполнителем не являются действенными, задолженности за жилищно-коммунальные услуги растут. В этом случае вынуждены прибегать к выселению. Необходимо отметить, что процедура выселения нанимателя и собственника жилого помещения имеет свои особенности. Более подробно алгоритм прописан в Жилищном кодексе. Если кратко, то я бы обозначил это так. В случае, если должник не погасил задолженность за шесть месяцев в полном объеме, ему направляется предупреждение. При неуплате задолженности в течение одного месяца с даты получения письменного предупреждения местная администрация обращается в суд. Но даже при наличии судебного решения об отчуждении квартиры у должника есть возможность сохранить жилье. Ему предоставляется год, чтобы погасить задолженность самостоятельно либо продать, обменять свое жилье и погасить долг за счет вырученных денежных средств. Чтобы не попасть в список должников, нужно планировать свои финансовые возможности

Сергей Шуманский:

Вопрос немного риторический. Как не попасть в категорию должников? Приходит уведомление из органов принудительного исполнения, а люди даже не догадываются, за что, почему, когда он где-то успел задолжать. Какие особенности, есть ли какое-то время на добровольное, скажем так, погашение долга? Вячеслав Леонов:

Чтобы не попасть в список должников и, как следствие, избежать возбуждения исполнительного производства, хотелось бы сказать, чтобы каждый планировал свои финансовые возможности и рассчитывал свою платежеспособность. Мы с вами уже говорили о взаимодействии с органами внутренних дел нашими и то, что одной из распространенных категорий является административные штрафы. В качестве примера хотелось бы отметить, что, наверное, фотофиксация – один из таких распространенных. Когда люди получают уведомление о том, что они превысили скорость. Но в ряде случаев приходит уведомление не по тому адресу, где они фактически проживают. То есть об этом они узнают уже тогда, когда им поступает соответствующая информация из органов принудительного исполнения. Поэтому, конечно же, если мы говорим конкретно про такие случаи, то рекомендуем гражданам зарегистрироваться в системе МВД, чтобы своевременно получать SMS-оповещения. Оперативно проверить наличие неоплаченных задолженностей по всем типам требований возможно в Реестре задолженностей по исполнительным документам, размещенном на официальном сайте Министерства юстиции. Для этого достаточно ввести личный номер, фамилию имя отчество и, в общем-то, вы таким образом можете увидеть, сегодня возбуждено в отношении вас исполнительное производство. После этого, конечно же, необходимо, если все-таки вы являетесь должником, то более полную информацию вам, конечно же, необходимо получать уже у судебного исполнителя, который сможет ответить на волнующие вас вопросы.