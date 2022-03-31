Головченко о сотрудничестве с Пензенской областью: «Нам удалось нарастить товарооборот на 26%»

Обсуждения проектов по сотрудничеству между Беларусью и Пензенской областью России продолжилось 31 марта в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Роман Головченко отметил еще раз, что развивать взаимодействие приходится в условиях санкционного давления. В обеих странах возлагают большие надежды на своих производителей продукции и готовы рассчитывать только на собственные силы. Востребована сегодня практически во всех регионах России грузовая, лесозаготовительная, коммунальная, дорожная и сельхозтехника.