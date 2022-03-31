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Головченко о сотрудничестве с Пензенской областью: «Нам удалось нарастить товарооборот на 26%»

31 марта 2022 13:31
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Обсуждения проектов по сотрудничеству между Беларусью и Пензенской областью России продолжилось 31 марта в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Роман Головченко отметил еще раз, что развивать взаимодействие приходится в условиях санкционного давления. В обеих странах возлагают большие надежды на своих производителей продукции и готовы рассчитывать только на собственные силы. Востребована сегодня практически во всех регионах России грузовая, лесозаготовительная, коммунальная, дорожная и сельхозтехника. 

Головченко о сотрудничестве с Пензенской областью: «Нам удалось нарастить товарооборот на 26%»-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В прошлом году Республика Беларусь и Пензенская область, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, которая, безусловно, накладывала отпечаток на все сферы жизни. Нам удалось нарастить товарооборот на 26 % по сравнению с предыдущим годом. И, конечно, традиционно всегда есть резервы, незадействованные, на задействование которых как раз таки и направлен приезд вашей многочисленной делегации в Республику Беларусь.

Наиболее активное сотрудничество белорусов в строительной сфере с Калужской, Воронежской и Курской областями. Жилые кварталы и социальная инфраструктура, возведенные белорусскими строителями, – визитная карточка межрегионального сотрудничества. 

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# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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