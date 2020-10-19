За коровами будут следить 6 роботов. Уникальную ферму по производству молока запустят в Каменецком районе

Новости Беларуси. Первую на пространстве СНГ роботизированную ферму готовят к запуску в Каменецком районе. За амбициозный проект взялись в хозяйстве «Беловежский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За каждый процесс – от кормления до доения – отвечает «умная» система. Белорусское хозяйство стало 12-м в мире, где реализовывают передовую шведскую модель.

Ферму будущего создают на базе существующего молочно-товарного комплекса. Реконструкцию начали три месяца назад. При строительстве учитывают каждую деталь – от доступа свежего воздуха до подходов к кормовому столу. Сердце нового комплекса – автоматизированный доильный зал. За технологический процесс отвечают шесть роботов.

Андрей Ягович, инженер-механик ОАО «Беловежский»:

За 17 минут проходит весь технологический процесс: начиная от входа и заканчивая выходом. В этот момент собирается вся информация по надою и передается на главный компьютер. Анализируя данные, полученные из «карусели», специалист принимает решение. Допустим, если есть какая-то проблемная корова, что с ней нужно сделать, куда ее нужно отделить. И с ней занимается специалист.

Александр Корж, заместитель директора по животноводству ОАО «Беловежский»:

Наличие таких передовых молочно-товарных ферм в первую очередь поднимает экономику хозяйства. На данных комплексах затраты ниже, чем на старых молочно-товарных фермах, потому что пропускная способность их гораздо выше, чем старых «елочек», «параллелей», молокопроводов.