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Будущие мамы смогут посещать врача гораздо реже. Новый протокол принят Минздравом

05 марта 2018 16:12
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Новости Беларуси. Новый клинический протокол принят Минздравом и уже одобрен экспертами Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущие мамы смогут посещать врача гораздо реже. Новый протокол принят Минздравом-1

Он предполагает, что будущие мамы теперь смогут посещать врача практически в два раза реже. Конечно, речь идет о здоровых пациентах, беременности которых ничего не угрожает. Мера принята для того, чтобы свести к минимуму медицинское вмешательство и в целом сделать процесс ожидания ребенка более комфортным.

Будущие мамы смогут посещать врача гораздо реже. Новый протокол принят Минздравом-4

Елена Богдан, начальник управления Министерства здравоохранения Беларуси:
Мы организовываем экскурсии в родильные дома для того, чтобы будущие мамы пришли, посмотрели условия, в которых будут рождаться на свет их дети. У нас достаточно много сегодня партнерских родов, на которых присутствуют папы. Папы являются активными участниками процесса поддержки женщин в дородовых отделениях, предродовых палатах и непосредственно в родзале.

Женщины, которые планируют прерывать беременность, под особым контролем медиков. Благодаря чуткой работе психологов, в 2017 году более двух тысяч малыше все-таки увидели свет.

Будущие мамы смогут посещать врача гораздо реже. Новый протокол принят Минздравом-7

# общество # Беременность и роды # Фотофакт # Елена Богдан

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