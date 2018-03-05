Будущие мамы смогут посещать врача гораздо реже. Новый протокол принят Минздравом

Новости Беларуси. Новый клинический протокол принят Минздравом и уже одобрен экспертами Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он предполагает, что будущие мамы теперь смогут посещать врача практически в два раза реже. Конечно, речь идет о здоровых пациентах, беременности которых ничего не угрожает. Мера принята для того, чтобы свести к минимуму медицинское вмешательство и в целом сделать процесс ожидания ребенка более комфортным.

Елена Богдан, начальник управления Министерства здравоохранения Беларуси:

Мы организовываем экскурсии в родильные дома для того, чтобы будущие мамы пришли, посмотрели условия, в которых будут рождаться на свет их дети. У нас достаточно много сегодня партнерских родов, на которых присутствуют папы. Папы являются активными участниками процесса поддержки женщин в дородовых отделениях, предродовых палатах и непосредственно в родзале.

Женщины, которые планируют прерывать беременность, под особым контролем медиков. Благодаря чуткой работе психологов, в 2017 году более двух тысяч малыше все-таки увидели свет.