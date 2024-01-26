Дзиодзина: угроза влияния каналов в интернете фокусирует нас на заботе о качестве личного времени

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Размышляя над темой воздействия инфополя и соцсетей, люди склонны к неконструктивной формулировке проблемных вопросов уже на старте. К примеру, чаще интересуются тем, как и куда бы убрать интернет от детей или спрятаться от его влияния в принципе тем, кто уже повзрослел. По паспорту. Однако вопрос про то, как с интернетом быть, прозвучал бы более правильно и по-взрослому.

Гораздо конструктивнее было бы размышлять, как приобщить детей к таким формам досуга, что улучшали бы качество их свободного времени. Или как стоит взаимодействовать с информацией из соцсетей, как ее фильтровать и как со своей стороны проверять на качество.

Ведь интернет давно вошел в нашу жизнь неизбежностью и его уже не получится вычеркнуть. Ну никак... Поскольку нельзя вычеркнуть жизнь из жизни. A проблемный вопрос «как бы лучше всего избежать интернет» звучит почти так же странно, как «хочу отменить дневной свет» или «как бы мне прекратить наступление зим после осени». Ведь летом от солнца можно сгореть, а зимой без него же замерзнуть. Поэтому солнечный свет – это пагубно. И давайте мы солнце куда-нибудь вычеркнем. Звучит утрированно, но так же абсурдно.

Алена Дзиодзина:

Ведь наряду с тем, что Концепция нацбезопасности предполагает меры по блокировке вредоносных ресурсов и сайтов, вопрос защищенности личных границ – это забота еще персональная.

Например, угроза влияния неполезных каналов в сети Интернет фокусирует нас на проблеме досуга и заботе о качестве личного времени. А неразборчивость наших детей к информации – к вопросу качества отношений между ребенком и взрослым. Недавно у Президента спросили совет, как быть с тем, что сын или дочь проводит личное время на интернет-ресурсах.

«Я такой же отец, как и ты. У меня тоже сидит. Младший там постоянно. Но пользы от него много. Он приносит мне всю информацию: «Папа, посмотри, народ пишет», – ответил глава государства с акцентом снова на качество. Как самого воспринятого интернет-контента, так и качество отношений ребенка со взрослым.