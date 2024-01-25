В Гродно представили проект умной теплицы. В чём её плюсы?

Лазеры для очистки древних металлических монет, биодизель в домашних условиях и новые лекарственные формы на основе сиропов от кашля. Лучшие разработки от молодежи презентовали в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В областном туре республиканского проекта «100 идей для Беларуси» 30 участников. Идеи молодых людей затрагивают самые разные сферы: АПК, промышленность, здравоохранение, информационные технологии.

Денис Шулеев, участник областного тура республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»:

Мой проект представляет собой прототип умной теплицы. Сам проект можно применять как в домашних условиях, так и на каких-то масштабных предприятиях. Например, на том же сельхозкомбинате. То есть с помощью него можно без учета условий окружающей среды выращивать абсолютно любые культуры.

Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета ОО «БРСМ»:

Наша активная талантливая молодежь показывает свои идеи, не просто идеи, а это уже настоящие работы, проектные работы, которые готовы повлиять действительно на реальный сектор экономики. Ребята одной из гродненских школ представили большой исследовательский проект «Хлеб Победы». Они нашли более 20 рецептов, по которым его пекли в военное время. И через кусочек хлеба предлагают ощутить сладкий вкус победы и горький – блокадного Ленинграда.