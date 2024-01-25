В Гродно представили проект умной теплицы. В чём её плюсы?

Лазеры для очистки древних металлических монет, биодизель в домашних условиях и новые лекарственные формы на основе сиропов от кашля. Лучшие разработки от молодежи презентовали в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лазеры для очистки древних металлических монет, биодизель в домашних условиях и новые лекарственные формы на основе сиропов от кашля. Лучшие разработки от молодежи презентовали в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В областном туре республиканского проекта «100 идей для Беларуси» 30 участников. Идеи молодых людей затрагивают самые разные сферы: АПК, промышленность, здравоохранение, информационные технологии.
Денис Шулеев, участник областного тура республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»:
Мой проект представляет собой прототип умной теплицы. Сам проект можно применять как в домашних условиях, так и на каких-то масштабных предприятиях. Например, на том же сельхозкомбинате. То есть с помощью него можно без учета условий окружающей среды выращивать абсолютно любые культуры.
Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета ОО «БРСМ»:
Наша активная талантливая молодежь показывает свои идеи, не просто идеи, а это уже настоящие работы, проектные работы, которые готовы повлиять действительно на реальный сектор экономики.
Ребята одной из гродненских школ представили большой исследовательский проект «Хлеб Победы». Они нашли более 20 рецептов, по которым его пекли в военное время. И через кусочек хлеба предлагают ощутить сладкий вкус победы и горький – блокадного Ленинграда.
Юстин Исаков, участник проекта:
Например, есть блокадный хлеб, который из Ленинграда. Мы предлагаем добавить данные рецепты хлебов, и, в принципе, уже готовые их образцы для покупки в магазинах там, где белорусская символика для того, чтобы можно было увековечить память о войне.
В Гродно школьники воссоздали рецепт хлеба из блокадного Ленинграда
Лучшие проекты областного тура будут представлены в финале конкурса. Заключительный этап пройдет в столице в марте.