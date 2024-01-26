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В Беларуси в 2024-м собираются построить как минимум 4,4 млн квадратных метров жилья

26 января 2024 06:45
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Чтобы условия жизни белорусов становились комфортнее и качественнее, в 2024 году в Беларуси за счет всех источников финансирования будет построено не менее 4 миллионов 400 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси в 2024-м собираются построить как минимум 4,4 млн квадратных метров жилья-1

1,4 миллиона квадратов возведут с государственной поддержкой. Запланировано и строительство социальных сооружений: школ, объектов здравоохранения, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов. Только детских садов будет открыто 20.

Продолжится финансирование строительства станций обезжелезивания воды и очистных сооружений. Особое внимание уделят дорогам – как республиканским, так и местным. Для улучшения качества в строительной сфере в этом году запланирован ряд мероприятий, в их числе усовершенствование проектной документации.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество

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