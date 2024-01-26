Активисты БРСМ масштабно и ярко запустили обратный отсчёт до единого дня голосования в Беларуси

Молодежь в электоральной кампании. Обратный отсчет до единого дня голосования запустили в БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На конькобежном стадионе активисты организации развернули 12-метровое полотно белорусского флага и включили таймер.

Событие украсила концертная программа. На площадке «Минск-Арены» выступили молодые артисты и студенческие коллективы. Вместе с массовыми катаниями прошли мастер-классы по конькобежному спорту, хоккею и шоу флагов. Молодежная акция собрала сотни студентов.

Данила П олянский, секретарь первичной организации БРСМ юридического факультета МИТСО : Я считаю, что молодежь должна приходить и голосовать, потому что мы голосуем за наше будущее, а молодежь – это тоже будущее. Соответственно, им в этом будущем и жить. За кого они проголосуют, так и будет.

Константин Андрусевич, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Организовали такой веселый, интересный студенческий праздник, чтобы еще раз напомнить всем, что через месяц состоятся выборы, пригласить молодежь, быть не безучастными к этому событию и отдать свой голос за тех, кому они доверят свой выбор.

Сегодня в БРСМ более 360 тысяч юношей и девушек. Некоторые из них примут участие в электоральной кампании впервые.