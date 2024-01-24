«Мотивировал коллектив и побудил работать ответственно». Дзиодзина о визите Лукашенко на «БЕЛДЖИ»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Если ответственный человек еще может себя контролировать без посторонней помощи, то рабочий коллектив должен кто-то возглавить, как правило. Поговорим про ответственность. Коллективную.

С одной стороны, феномен коллективных объединений тем и хорош, что нередко мы общими силами одолеваем гораздо больше, чем порознь. Но с другой стороны, психологически остается соблазн не работать, теряя персонально свою ответственность за спинами общих командных трудов. Проблематика в производственной сфере распространенная в принципе, и прибегая к практике посещения производств, Александр Лукашенко старается с этим вопросом эффективнее справиться: «Преимущество нашей системы в том, что у нас практически это все государственные предприятия. И если кто-то там не туда смотрит, то мы направляем туда, куда надо, чтобы работать на конечный результат». Озвучил глава государства, совершая рабочий визит на СЗАО «БЕЛДЖИ».

Посещая данное предприятие, Президент мотивировал коллективы: когда руководство обещало что-то решить, исполнить, улучшить, разработать и доработать, он всякий раз переводил размытые планы в конкретику, фокусировал руководство на сроках «когда». И замечая, что люди замешкались, Александр Лукашенко называл эти сроки сам. Обычно мало что так побуждает работать ответственно, как присутствие лидера, определенность по времени и понимание, что в названный день от тебя ждут результат.