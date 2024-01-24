«Мотивировал коллектив и побудил работать ответственно». Дзиодзина о визите Лукашенко на «БЕЛДЖИ»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Если ответственный человек еще может себя контролировать без посторонней помощи, то рабочий коллектив должен кто-то возглавить, как правило. Поговорим про ответственность. Коллективную.
С одной стороны, феномен коллективных объединений тем и хорош, что нередко мы общими силами одолеваем гораздо больше, чем порознь. Но с другой стороны, психологически остается соблазн не работать, теряя персонально свою ответственность за спинами общих командных трудов. Проблематика в производственной сфере распространенная в принципе, и прибегая к практике посещения производств, Александр Лукашенко старается с этим вопросом эффективнее справиться: «Преимущество нашей системы в том, что у нас практически это все государственные предприятия. И если кто-то там не туда смотрит, то мы направляем туда, куда надо, чтобы работать на конечный результат». Озвучил глава государства, совершая рабочий визит на СЗАО «БЕЛДЖИ».
Посещая данное предприятие, Президент мотивировал коллективы: когда руководство обещало что-то решить, исполнить, улучшить, разработать и доработать, он всякий раз переводил размытые планы в конкретику, фокусировал руководство на сроках «когда». И замечая, что люди замешкались, Александр Лукашенко называл эти сроки сам. Обычно мало что так побуждает работать ответственно, как присутствие лидера, определенность по времени и понимание, что в названный день от тебя ждут результат.
Алена Дзиодзина:
С психологической точки зрения, реакция Президента была наиболее грамотной, что могла бы быть в данном случае в принципе. Строго напоминая об исполнении сроков, он по большому счету переживает за человеческий фактор. Чтобы тот не загубил ни одно предприятие и результат многолетний всеобщей работы. Оттого и предупреждает глава государства заранее, мол, вы будете увеличивать сроки в пять раз, а я вам буду их сокращать тоже в пять раз.
И в этом он абсолютно прав. Ведь между идеей и погруженностью коллектива в труд лежат временные сроки и нередкий соблазн «откладывать» на когда-нибудь, на потом. Ничто так не расслабляет, если дат и набора задач для человека не обозначено. Таким образом, президентская строгость становится неизбежностью: «Цель моего приезда – перспектива. Пока я Президент, мы этот завод не бросим. Это мой ребенок отчасти. Будем его совершенствовать, растить, обучать и так далее». Здесь президент говорил о «БЕЛДЖИ». Однако в этих же самых словах суть его отношения ко всему, что производится в Беларуси в целом. И если он с руководства требует, он хочет, чтобы и те к его детищу отнеслись так же бережно и ответственно.
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