Дзиодзина: пока Запад пытается представить Беларусь в образе изгоя, мы укрепляем контакты с другими странами

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Удивительна информационная история на сегодняшний день наблюдается вокруг Беларуси в части западных стран. Где в сознании социального общества преднамеренно пытаются сформировать представления о нашей стране как о якобы отверженном государстве среди мирового сообщества.
Однако справедливо отметить, что та же Польша, Литва, Франция или Штаты являются только частью окружающего мира, в то время что государств на глобусе многим больше. А любая риторика без фактологии голословна.
И сколько бы ни пыталась часть зарубежных стран представить белорусов изгоями, то, присмотревшись к конкретным событиям, мы с легкостью обнаружим абсолютно другую историю: установление новых связей с другими странами, расширение рынков и уважение лидеров государств, способных повлиять на геополитику и распределение власти в мире.
К примеру, буквально две недели назад Беларусь приняли в состав Шанхайской организации сотрудничества, которая в совокупности включает в себя 3,5 млрд населения, занимает одну четвертую долю в мировом ВВП и составляет около 30 % промышленного производства на земном шаре. Для нас эти показатели сообщают про общую силу внутренней экономики стран-участниц. В то время как способность производить свое и вместе с тем экспортировать товары за рубеж на выгодных условиях на сегодня может выступать гарантом свободного и суверенного государства на перспективу.
Алена Дзиодзина:
И если взглянуть хотя бы на договоренности Беларуси с другими государствами по текущему году, то по итогам рабочих командировок Александра Лукашенко в страны Африканского континента наша страна расширила взаимовыгодные контакты и там.
А на данный момент белорусская делегация укрепляет взаимосвязи с Латинской Америкой. Официальный визит под руководством Романа Головченко начался несколько дней назад, который в перспективе обернется для нашей страны торгово-экономическим сотрудничеством с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа. И наблюдая за подробностями этой рабочей поездки, мы без труда обнаружим, с каким теплом лидеры других государств отзываются про нашего Президента, называя другом и приглашая в гости, выказывая доверие к нашей стране как к партнеру.
Согласитесь, едва ли такая картина в реальности вяжется с тем медийным образом, который пытаются воссоздать для Беларуси в части западных стран. И наряду с тем, что там пробуют убеждать общество, будто бы Беларусь – это государство отверженных, белорусские представители укрепляют контакты другими странами. Не менее сильными и перспективными.
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