Дзиодзина: пока Запад пытается представить Беларусь в образе изгоя, мы укрепляем контакты с другими странами

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Удивительна информационная история на сегодняшний день наблюдается вокруг Беларуси в части западных стран. Где в сознании социального общества преднамеренно пытаются сформировать представления о нашей стране как о якобы отверженном государстве среди мирового сообщества.

Однако справедливо отметить, что та же Польша, Литва, Франция или Штаты являются только частью окружающего мира, в то время что государств на глобусе многим больше. А любая риторика без фактологии голословна.

И сколько бы ни пыталась часть зарубежных стран представить белорусов изгоями, то, присмотревшись к конкретным событиям, мы с легкостью обнаружим абсолютно другую историю: установление новых связей с другими странами, расширение рынков и уважение лидеров государств, способных повлиять на геополитику и распределение власти в мире.

К примеру, буквально две недели назад Беларусь приняли в состав Шанхайской организации сотрудничества, которая в совокупности включает в себя 3,5 млрд населения, занимает одну четвертую долю в мировом ВВП и составляет около 30 % промышленного производства на земном шаре. Для нас эти показатели сообщают про общую силу внутренней экономики стран-участниц. В то время как способность производить свое и вместе с тем экспортировать товары за рубеж на выгодных условиях на сегодня может выступать гарантом свободного и суверенного государства на перспективу.