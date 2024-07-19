Гомельская и Брестская области на стадии завершения уборки озимого рапса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вес республиканского каравая растет. Белорусские аграрии намолотили более 2,3 миллиона зерна с учетом рапса. Больше всего в закромах Брестского региона. Такой результат очевиден, ведь здесь к жатве-2024 приступили раньше всех. Следом хлеборобы Минской и Гродненской областей.

Параллельно с жатвой идет теребление льна, уборка соломы и заготовка травяных кормов. Акцент и на подготовку почвы к следующему сезону. Перед аграриями поставлена задача максимально заготовить и внести органические удобрения в летне-осенний период.