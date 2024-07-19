Прямой эфир

Гомельская и Брестская области на стадии завершения уборки озимого рапса

19 июля 2024 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гомельская и Брестская области на стадии завершения уборки озимого рапса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельская и Брестская области на стадии завершения уборки озимого рапса-1

А вес республиканского каравая растет. Белорусские аграрии намолотили более 2,3 миллиона зерна с учетом рапса. Больше всего в закромах Брестского региона. Такой результат очевиден, ведь здесь к жатве-2024 приступили раньше всех. Следом хлеборобы Минской и Гродненской областей.

Параллельно с жатвой идет теребление льна, уборка соломы и заготовка травяных кормов. Акцент и на подготовку почвы к следующему сезону. Перед аграриями поставлена задача максимально заготовить и внести органические удобрения в летне-осенний период.

# Уборочная кампания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко назначил уполномоченных Президента в областях и Минске
19 июля 2024 07:43

Александр Лукашенко назначил уполномоченных Президента в областях и Минске

В Гродно прошла диалоговая площадка, посвящённая 30-летию института президентства
19 июля 2024 07:25

В Гродно прошла диалоговая площадка, посвящённая 30-летию института президентства

В «Минскэнерго» напомнили об административной ответственности за незаконное потребление электричества
19 июля 2024 07:13

В «Минскэнерго» напомнили об административной ответственности за незаконное потребление электричества